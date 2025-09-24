Уголовное дело за уклонение от мобилизации - срок давности такого дела

Задержание гражданина. Фото: LexInform

Уголовное преследование за уклонение от мобилизации не является бессрочным. Существует четко определенный Уголовным кодексом срок давности, после которого привлечь уклониста к ответственности уже невозможно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Максим Горностай.

Сроки давности для уклонистов — существуют ли они

Уклонение от мобилизации, в частности, игнорирование мобилизационного распоряжения (боевой повестки) — это уже уголовное преступление, а не административное правонарушение, как в случае с отказом от прохождения ВВК или неявка по повестке в ТЦК.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, существуют ли сроки давности у такого преступления, как уклонение от мобилизации.

"Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им уголовного преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекли сроки давности", — подтвердил в ответе гражданину юрист Максим Горностай.

Сколько лет действует уголовное преследование за уклонение от мобилизации

Юрист пояснил, что эти сроки могут быть разными — от двух лет (в случае совершения уголовного проступка, за который предусмотрено наказание менее строгое, чем ограничение свободы) до 15-ти (в случае совершения особо тяжкого преступления).

"Уклонение от мобилизации считается нетяжелым преступлением", — подчеркнул, комментируя ситуацию, Горностай.

Поэтому, согласно статье 12 Уголовного кодекса Украины, срок до привлечения к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации составляет пять лет.

