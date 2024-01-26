Как получить отсрочку от мобилизации отцу ребенка с инвалидностью — список документов

Отсрочка отцу ребенка с инвалидностью — как получить
В Украине продолжается полномасштабная война, а с ней — военное положение и всеобщая мобилизация, под которую могут попасть все мужчины в возрасте 18-60 лет. Впрочем, у некоторых категорий мужчин есть право получить отсрочку от службы в рядах ВСУ, в частности, сделать это можно отцу ребенка с инвалидностью.
Новини.LIVE объясняет, как это сделать.
Как получить отсрочку отцу ребенка с инвалидностью
По словам украинского адвоката Андрея Карпенко, отец ребенка с инвалидностью может получить отсрочку от армии независимо от того, кто из родителей записан в удостоверении такого ребенка. Если вы являетесь отцом ребенка с инвалидностью, вам следует знать, как получить отсрочку от службы.
Во-первых, следует знать, что для получения такого документа вам нужно лично прийти в ТЦК и написать там заявление. С собой вам нужно взять паспорт, подтверждающий украинское гражданство, а также военно-учетный документ, дающий право на отсрочку.
Какие документы нужно предоставить ТЦК
К этому заявлению необходимо прикрепить копии следующих документов:
- Свидетельство, в котором указан факт рождения ребенка
- Свидетельство о браке
- Паспорт матери ребенка, подтверждающий гражданство Украины
- Справка о регистрации места жительства
- Документ о месте, в котором вы сейчас живете с ребенком
- Документы, в которых указана степень инвалидности ребенка
Когда ТЦК ознакомится с данными документами, его сотрудники дадут справку или ответ о том, что вы можете получить отсрочку от мобилизации. Дополнительно ТЦК может записать в военно-учетном документе факт предоставления отсрочки.
Важно понимать, что данная отсрочка действительна до конца действия военного положения в Украине или до момента, когда ребенку отменят степень инвалидности.
Напомним, мы писали о том, какие документы необходимы для получения отсрочки от службы в армии.
Ранее мы рассказывали о том, как получить отсрочку от мобилизации из-за содержания и ухода за лицом с инвалидностью.
Также мы сообщали о том, что следует знать о получении отсрочки от мобилизации из-за инвалидности родителей.
Читайте Новини.LIVE!