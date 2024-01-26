Как получить отсрочку от мобилизации отцу ребенка с инвалидностью — список документов

Человек, находящийся в помещении ТЦК. Фото: Facebook

В Украине продолжается полномасштабная война, а с ней — военное положение и всеобщая мобилизация, под которую могут попасть все мужчины в возрасте 18-60 лет. Впрочем, у некоторых категорий мужчин есть право получить отсрочку от службы в рядах ВСУ, в частности, сделать это можно отцу ребенка с инвалидностью.

Новини.LIVE объясняет, как это сделать.

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Как получить отсрочку отцу ребенка с инвалидностью

По словам украинского адвоката Андрея Карпенко, отец ребенка с инвалидностью может получить отсрочку от армии независимо от того, кто из родителей записан в удостоверении такого ребенка. Если вы являетесь отцом ребенка с инвалидностью, вам следует знать, как получить отсрочку от службы.

Во-первых, следует знать, что для получения такого документа вам нужно лично прийти в ТЦК и написать там заявление. С собой вам нужно взять паспорт, подтверждающий украинское гражданство, а также военно-учетный документ, дающий право на отсрочку.

Человек в помещении ТЦК. Фото: Цензор.НЕТ

Какие документы нужно предоставить ТЦК

К этому заявлению необходимо прикрепить копии следующих документов:

Свидетельство, в котором указан факт рождения ребенка

Свидетельство о браке

Паспорт матери ребенка, подтверждающий гражданство Украины

Справка о регистрации места жительства

Документ о месте, в котором вы сейчас живете с ребенком

Документы, в которых указана степень инвалидности ребенка

Когда ТЦК ознакомится с данными документами, его сотрудники дадут справку или ответ о том, что вы можете получить отсрочку от мобилизации. Дополнительно ТЦК может записать в военно-учетном документе факт предоставления отсрочки.

Важно понимать, что данная отсрочка действительна до конца действия военного положения в Украине или до момента, когда ребенку отменят степень инвалидности.

Напомним, мы писали о том, какие документы необходимы для получения отсрочки от службы в армии.

Ранее мы рассказывали о том, как получить отсрочку от мобилизации из-за содержания и ухода за лицом с инвалидностью.

Также мы сообщали о том, что следует знать о получении отсрочки от мобилизации из-за инвалидности родителей.