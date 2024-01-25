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Отсрочка из-за инвалидности члена семьи — как ее получить

25 января 2024 22:20
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Как получить отсрочку от мобилизации из-за лица с инвалидностью — куда обращаться
Военнообязанный мужчина в помещении ТЦК. Фото: Facebook
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Сегодня из-за полномасштабной войны каждый мужчина в Украине в возрасте 18-60 лет может быть мобилизованным на службу в ряды ВСУ. Впрочем, есть определенная категория лиц, которые могут не попасть под мобилизацию, в частности, речь идет о людях, член семьи которых имеет степень инвалидности.

Новини.LIVE объясняет, как получить отсрочку от армии из-за содержания и ухода за лицом с инвалидностью.

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Как получить отсрочку человеку, который содержит лицо с инвалидностью

По словам юриста Дмитрия Дончака, чтобы получить отсрочку от мобилизации, военнообязанный должен сначала предоставить доказательства того, что только он может содержать человека с инвалидностью. Речь идет как о муже жены с инвалидностью, так и о родителях или совершеннолетних детях, которые могут работать.

Чтобы доказать, что вы единственный человек, который может содержать личность со степенью инвалидности, нужно отправить соответствующий запрос в ЗАГС, в котором попросить выписку из Реестра касательно наличия или отсутствия детей. К сожалению, в ЗАГСе откажут, ведь это не соответствует действующему законодательству.

Впрочем, этот запрос все равно нужно подать, чтобы потом отнести в ТЦК этот отказ в письменном виде вместе с другими доказательствами.

Сотрудник ТЦК за компьютером
Сотрудник ТЦК за компьютером. Фото: АрмияInform

Кроме того, вы можете получить полную выписку из Реестра или написать заявление в нотариальной конторе, где указать, что у лица с инвалидностью нет других детей, которые могут его содержать.

Как получить отсрочку человеку, который заботится о лице с инвалидностью

Чтобы получить отсрочку по уходу за человеком с инвалидностью, вам нужны следующие документы:

  • Справка от органов опеки, где указана информация о получении постоянной компенсации от государства
  • Акт об осуществлении регулярного ухода от местного совета

Впрочем, юрист отмечает, что вариант со справкой о компенсации возможен только в том случае, если семейный доход составляет не более 2 684 гривен в месяц на одного человека. В то же время, получение Акта не зависит от доходов семьи.

Напомним, мы писали о том, какие документы необходимы для получения отсрочки от мобилизации.

Ранее мы говорили о том, кто может получить отсрочку от службы в армии в 2024 году.

Также мы сообщали, что известно об отсрочке от мобилизации для студентов Украины.

военное положение
мобилизация
отсрочка
лицо с инвалидностью

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