Может ли полиция насильно доставлять мужчин в ТЦК — объяснение юриста

Сотрудник полиции на службе. Фото: Национальная полиция/Facebook

Задержание полицией военнообязанных во время общей мобилизации по требованию территориального центра комплектования и социальной поддержки и их доставка в территориальный центр комплектования являются незаконными. Но граждан, совершивших административные правонарушения, могут доставлять в военкоматы для составления протоколов.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин в Telegram-канале.

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Имеет ли право полиция доставлять в ТЦК

Недавно в сети начали распространяться слухи о предоставлении полиции полномочий задерживать военнообязанных согласно постановлению Кабмина №1487. Однако есть некоторые нюансы.

В документе написано следующее:

"По обращению РТЦК (приложение 20) осуществляет административное задержание и доставку лиц, совершивших правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210 - 1 КУоАП", — пояснил юрист.

При этом в самом приложении слова "задержания" нет. В нем говорится, что граждан, совершивших административные правонарушения, могут доставлять в ТЦК для составления протоколов.

Следует отметить, что в судах представители ТЦК нередко заявляют о технических ошибках, однако документы говорят о другом.

"В пункте 56 постановления указано: полиция осуществляет задержание и доставку за совершение правонарушения. А правонарушение считается совершенным, когда в отношении вас вынесено постановление", — объяснил Симутин.

Он подчеркнул, что сначала составляется протокол, а затем выносится постановление, согласно которому человека могут признать виновным в совершении правонарушения.

"А откуда полиция может знать, что именно вы совершили подобное правонарушение, если она не уполномочена такое выявлять? Поэтому, понимая правовые последствия предоставления полномочий задерживать, в пункте 56 норму оставили, а в Приложении 20 убрали", — резюмировал Симутин.

Ранее мы сообщали, что специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Одессе директора кадрового агентства, помогавшего уклонистам выехать за пределы страны. Мужчина под видом рекрутинга делал разрешение на "заграничную работу", позволяющую уехать военнообязанным мужчинам.

Напоминаем, что граждане, которые не смогли убежать от военкома, могут убежать позже, когда окажутся на фронте. Чтобы такого не было, нужно учить людей любить Украину.