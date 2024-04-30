Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Кто и где может вручать повестки — разъяснение Правительства arrow

Кто и где может вручать повестки — разъяснение Правительства

30 апреля 2024 03:00
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Кто имеет право вручать повестки в Украине
Военный выписывает повестку. Фото иллюстративное: 20minut
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Право вручать повестки военнообязанным украинцам имеют работники ТЦК, а также работники сельских, поселковых и городских советов, руководители предприятий и даже учебных заведений, но только на основании распоряжения территориального центра комплектования.

Пишет "РБК-Украина", ссылаясь на постановление КМУ и заявления членов правительства.

Читайте также:

ТЦК раздает повестки, а полиция наблюдает

Согласно новому закону о мобилизации, полицейские не будут вручать повестки. Их задача — обеспечивать порядок, когда представители ТЦК выдают повестки гражданам. В то же время, ТЦК могут подавать военнообязанных в розыск, если, например, мужчина проигнорировал вызов в военкомат. Тогда правоохранители устанавливают местонахождение уклониста и могут его задержать, а затем доставить в ТЦК.

"Военнообязанный имеет право требовать от представителей ТЦК представиться, назвать должность, показать служебное удостоверение и приказ руководителя ТЦК, уполномочившего их на вручение повестки", — отмечает "РБК-Украина".

Где могут вручить повестку

Фактически работник ТЦК может где-угодно выписать повестку. И принести ее вам домой, в учебное заведение, на работу. Или вручить документ прямо на улице, в общественном месте, на блокпосту и т.д.

Обратите внимание: в повестке должна быть фамилия, имя, отчество военнообязанного, дата, время и адрес прибытия, подпись начальника ТЦК с "мокрой" печатью.

Напомним, в пресс-служба Министерства обороны Украины сообщили, кому предоставят отсрочку от мобилизации уже в мае 2024 года. Также мы писали, что волонтеры согласно действующему законодательству не имеют права на отсрочку от призыва в армию во время военного положения.

война
закон
мобилизация
отсрочка
ТЦК и СП
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри