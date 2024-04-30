Кто имеет право вручать повестки в Украине

Военный выписывает повестку. Фото иллюстративное: 20minut

Право вручать повестки военнообязанным украинцам имеют работники ТЦК, а также работники сельских, поселковых и городских советов, руководители предприятий и даже учебных заведений, но только на основании распоряжения территориального центра комплектования.

Пишет "РБК-Украина", ссылаясь на постановление КМУ и заявления членов правительства.

Читайте также:

ТЦК раздает повестки, а полиция наблюдает

Согласно новому закону о мобилизации, полицейские не будут вручать повестки. Их задача — обеспечивать порядок, когда представители ТЦК выдают повестки гражданам. В то же время, ТЦК могут подавать военнообязанных в розыск, если, например, мужчина проигнорировал вызов в военкомат. Тогда правоохранители устанавливают местонахождение уклониста и могут его задержать, а затем доставить в ТЦК.

"Военнообязанный имеет право требовать от представителей ТЦК представиться, назвать должность, показать служебное удостоверение и приказ руководителя ТЦК, уполномочившего их на вручение повестки", — отмечает "РБК-Украина".

Где могут вручить повестку

Фактически работник ТЦК может где-угодно выписать повестку. И принести ее вам домой, в учебное заведение, на работу. Или вручить документ прямо на улице, в общественном месте, на блокпосту и т.д.

Обратите внимание: в повестке должна быть фамилия, имя, отчество военнообязанного, дата, время и адрес прибытия, подпись начальника ТЦК с "мокрой" печатью.

Напомним, в пресс-служба Министерства обороны Украины сообщили, кому предоставят отсрочку от мобилизации уже в мае 2024 года. Также мы писали, что волонтеры согласно действующему законодательству не имеют права на отсрочку от призыва в армию во время военного положения.