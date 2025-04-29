Бронирование от мобилизации в мае 2025 — кто может получить и как

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: Николаевский ОТЦК и СП/Facebook

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 8 августа 2025 года. В этот период предприятия, учреждения и организации, которые имеют статус критически важных, имеют право забронировать военнообязанных мужчин от призыва на военную службу.

Кто может получить бронь от мобилизации в мае 2025 года и как ее можно оформить, рассказываем далее в материале.

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Бронирование от мобилизации — последние важные изменения

Бронирование — это отсрочка, предоставляющаяся на определенный период (до 12 месяцев) работникам предприятий, компаний, учреждений или организаций, которые являются критически важными для обеспечения обороноспособности государства.

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Вопрос бронирования работников регулирует постановление Кабинета Министров Украины №76 от 27 января 2023 года "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на военное время".

Последние важные изменения внесло постановление КМУ №360 от 28 марта 2025 года, оно обновляет редакцию постановления КМУ №76.

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Изменения внесены в утвержденные постановлением №76:

Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время; Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, являющихся критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период.

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Бронирование военнообязанных лиц. Фото: depositphotos.com

Кто может получить бронирование от мобилизации в мае 2025 года

Существует перечень предприятий, которые могут забронировать до 100% своих сотрудников по соответствующему решению уполномоченных органов. К ним относятся:

Предприятия топливно-энергетического комплекса (решение Министерства энергетики);

Предприятие, являющееся техническим администратором портала "Дія";

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (решение Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности);

Предприятия, в состав которых входят штатные сборные команды олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью (решение Министерства молодежи и спорта);

Специализированные учреждения ООН, зарубежные дипломатические учреждения, представительства международных организаций (решение Министерства иностранных дел);

Специализированные учреждения ООН, международные судебные органы, международные или неправительственные организации и учреждения, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина.

Существуют категории работников, которые могут быть забронированы без учета установленных лимитов:

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медицинские работники, для которых основной является работа в учреждениях здравоохранения;

работники аварийно-восстановительных бригад, которые обеспечивают функционирование электронных коммуникационных сетей;

работники бригад, занимающихся строительством устойчивых к обесточиванию электронных коммуникационных сетей (xPON) или сетей мобильной связи;

работники аварийно-восстановительных бригад, которые поддерживают работу газораспределительных систем.

Другие критически важные предприятия могут забронировать 50% сотрудников. Бронь предоставляется не дольше чем на 6 месяцев и потом ее надо обновлять.

Требования к работнику для бронирования от мобилизации

Чтобы работник получил бронь, он должен соответствовать следующим требованиям:

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быть официально устроенным на предприятии с критическим статусом;

быть военнообязанным;

находиться на военном учете;

иметь актуальный военно-учетный документ;

иметь актуальные военно-учетные данные;

не находиться в розыске ТЦК и СП и не иметь штрафов от территориального центра за нарушение правил военного учета.

Работник ТЦК проверяет данные военнообязанного. Фото: Serhii Mykhalchuk

Правила и нюансы бронирования — что нужно знать

Важно: бронирование оформляет руководитель предприятия, учреждения или организации (уполномоченное лицо). Сотрудник не может сделать это самостоятельно.

Бронирование будет доступно исключительно предприятиям, которые получили подтверждение критичности по новым правилам.

Все бронирования в Украине осуществляются в электронном формате через портал "Дія", без бумажных документов или приказов.

Рассмотрение заявлений на бронирование работников для критически важных предприятий длится 72 часа.

Ранее мы писали, что делать военнообязанным, если бронирование аннулировали.

Напомним, мы рассказывали, как можно проверить, действительно ли вы имеете бронь от мобилизации.

Также мы информировали, может ли человек получить бронь, если его военно-учетные данные не обновлены.

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