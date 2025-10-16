Призывник не прошел БОВП - выпустят ли 21-летнего призывника за границу

В 21 год не прошел БОВП — выпустят ли за границу
Если гражданин в статусе призывника не прошел базовую общую военную подготовку, его все равно не могут задержать на границе. Процесс БОВП не имеет отношения к пересечению государственной границы гражданами возрастной категории 18-22.
Об этом написали на портале "Юристы.UA".
Будут ли проблемы на границе
В августе 2025 года украинские власти открыли границы для граждан мужского пола в возрасте 18-22 года.
К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, будут ли у ее 21-летнего мужа проблемы с выездом за границу, если он не прошел базовую общую военную подготовку и не вовремя обновил военно-учетные данные.
"Никаких проблем у мужа не возникнет", — заверил гражданку адвокат Юрий Айвазян.
Другой юрист, Владислав Дерий, поддержал своего коллегу и отметил, что такой гражданин имеет полное право выезжать за границу.
"Никаких проблем не должно быть, ведь мужчину уже не имеют права штрафовать за несвоевременное обновление", — отметил юрист.
Какие документы нужны для выезда
Дерий также объяснил, какие документы должен иметь при себе 21-летний призывник на границе, чтобы выехать из Украины.
"Для успешного пересечения границы нужно иметь загранпаспорт и военно-учетный документ", — подчеркнул Дерий.
Он добавил, что вместо классического бумажного документа можно иметь при союи е-водитель в "Резерв+".
