Призывник не прошел БОВП - выпустят ли 21-летнего призывника за границу

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Если гражданин в статусе призывника не прошел базовую общую военную подготовку, его все равно не могут задержать на границе. Процесс БОВП не имеет отношения к пересечению государственной границы гражданами возрастной категории 18-22.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Реклама

Читайте также:

Будут ли проблемы на границе

В августе 2025 года украинские власти открыли границы для граждан мужского пола в возрасте 18-22 года.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, будут ли у ее 21-летнего мужа проблемы с выездом за границу, если он не прошел базовую общую военную подготовку и не вовремя обновил военно-учетные данные.

"Никаких проблем у мужа не возникнет", — заверил гражданку адвокат Юрий Айвазян.

Другой юрист, Владислав Дерий, поддержал своего коллегу и отметил, что такой гражданин имеет полное право выезжать за границу.

"Никаких проблем не должно быть, ведь мужчину уже не имеют права штрафовать за несвоевременное обновление", — отметил юрист.

Какие документы нужны для выезда

Дерий также объяснил, какие документы должен иметь при себе 21-летний призывник на границе, чтобы выехать из Украины.

"Для успешного пересечения границы нужно иметь загранпаспорт и военно-учетный документ", — подчеркнул Дерий.

Он добавил, что вместо классического бумажного документа можно иметь при союи е-водитель в "Резерв+".

Напомним, мы ранее писали о том, сколько граждан в возрасте 18-22 года выехало в Польшу за первую неделю после открытия границ.

Добавим, мы сообщали о том, что Кабмин предложил наказание за побег за границу.