Мобилизация в Украине 2024 — могут ли забрать в армию директора школы

Человек работает директором в школе. Фото: freepik.com

Несмотря на военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине, большое количество военнообязанных граждан не подлежат призыву из-за отсрочки или бронирования. В частности, могут быть освобождены от службы в армии научные работники и педагоги.

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Мобилизуют ли директора школы

По словам правозащитницы, согласно абз. 3 ч. 3 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", директор школы не подлежит мобилизации.

Также она добавила, что в соответствии с Законом Украины "О полном общем среднем образовании", перечень должностей педагогических работников устанавливается Кабинетом Министров Украины.

А в перечне должностей педагогических и научно-педагогических работников, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 14 июня 2000 года №963, указаны следующие:

директор;

заведующий;

заведующий филиалом;

заместитель заведующего филиалом по учебно-воспитательной (учебной, воспитательной) работе;

начальник вуза I и II уровня аккредитации;

профессионально-технического учебного заведения, общеобразовательного учебного заведения.

То есть директор школы является педагогическим работником заведения общего среднего образования, работает по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки, а потому не подлежит мобилизации и имеет право на отсрочку в соответствии с абз. 3 ч. 3 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"В случае вручения повестки (обязательная явка в ТЦК/военкомат только по повестке) нужно будет подать письменное заявление на отсрочку и заверенную копию решения местного совета/приказа начальника отдела образования о назначении на должность директора", — пояснила Галина Токмак.

Ранее мы сообщали, сколько действует отсрочка для педагогов в Украине.

Напомним, мы писали, могут ли получить отсрочку аспиранты, обучающиеся в зарубежном вузе.

Также мы информировали, могут студенты дистанционно оформить отсрочку от мобилизации.