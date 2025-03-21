ВВК в Украине — кто может выбирать место прохождения медосмотра и как это сделать

Военнообязанный мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: АрміяInform

В Украине все военнообязанные мужчины во время действия военного положения должны проходить военно-врачебную комиссию раз в год. Записаться на ВВК можно через приложение "Резерв+". Сейчас же для некоторых граждан заработала функция выбора места прохождения медосмотра.

Кто может выбирать место прохождения ВВК и как это сделать, рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко на своей странице в Facebook.

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Так, по ее словам, отныне выбрать место прохождения ВВК могут украинцы, которые планируют подписать контракт с Вооруженными Силами Украины. Такая возможность появилась после обновления мобильного приложения "Резерв+".

Если раньше медицинский осмотр был привязан к месту учета, то сейчас контрактники смогут выбрать одну из трех локаций:

по месту учета — как и раньше;

по месту жительства — для удобства тех, кто живет в другом регионе;

на базе будущей воинской части — для тех, кто уже определился с местом службы.

Мужчина открыл приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Екатерина Черногоренко добавила, что нововведение поможет сэкономить время и сделать процесс прохождения ВВК более доступным для всех желающих присоединиться к Силам обороны.

"Продолжаем развивать реформу ВВК и делаем путь к службе в Силах обороны более удобным и доступным для всех, кто готов присоединиться", — отметила заместитель министра обороны.

Ранее мы писали, как ограниченно пригодным пройти военно-врачебную комиссию.

Напомним, мы сообщали, какие сроки определены законом для прохождения ВВК в 2025 году.

Также мы информировали, когда могут отменить решение военно-врачебной комиссии.