Україна
Еще одна ВВК в 2026 году — юристы о том, кому надо ее пройти

Еще одна ВВК в 2026 году — юристы о том, кому надо ее пройти

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 01:30
Работодатель не имеет права гнать работника на медосмотр — процедура запускается только при одном условии
Прохождение ВВК. Иллюстративное фото: УНИАН

Тысячи мужчин, которые прошли врачей в 2025-м, волнуются: надо ли бежать в военкомат снова в 2026 году? Юристы дали четкий ответ и объяснили нюансы. Главный вывод — самодеятельность здесь лишняя.

Об этом сообщают адвокаты на правовом сервисе Kadroland.

Читайте также:

Кто дает команду идти на ВВК

Правило простое — инициатива должна исходить исключительно от ТЦК. Ни сам военнообязанный, ни его начальник на работе не могут сами назначить дату медосмотра.

Процедура стартует только тогда, когда на руках есть официальный документ.

"Медицинский осмотр проводится исключительно по направлению от территориального центра комплектования. То есть: получили повестку именно на ВВК — идете. Не получили — живете дальше", — объясняют юристы.

Запреты для работодателей

Эксперты обратили внимание на постановление Кабмина №1487. Оно расставляет точки над "і" в отношениях с руководством.

  • никакого принуждения: директор не может требовать от вас самостоятельно идти к врачам "для галочки";
  • без наказаний: если вы отказались проходить ВВК без направления из военкомата, это не считается нарушением трудовой дисциплины. Уволить за это не могут.

Сроки действия

Даже если срок вашей предыдущей справки о здоровье уже истек, это не сигнал тревоги. Пока ТЦК не прислал новый вызов, вы не обязаны самостоятельно искать встречи с врачами. Система работает по заявочному принципу: есть вызов — есть осмотр.

Напомним, мы ранее писали о том, как получить временную непригодность без ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, чем статус для военнообязанных "временно непригодный" отличается от "ограниченно годного", который существовал ранее.

армия военный учет мобилизация ВВК военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
