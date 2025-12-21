Відео
Головна Мобілізація Ще одна ВЛК у 2026 році — юристи про те, кому треба її пройти

Ще одна ВЛК у 2026 році — юристи про те, кому треба її пройти

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 01:30
Роботодавець не має права гнати працівника на медогляд — процедура запускається тільки за однієї умови
Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН

Тисячі чоловіків, які пройшли лікарів у 2025-му, хвилюються: чи треба бігти у військкомат знову у 2026 році? Юристи дали чітку відповідь і пояснили нюанси. Головний висновок — самодіяльність тут зайва.

Про це повідомляють адвокати на правовому сервісі Kadroland.

Хто дає команду йти на ВЛК

Правило просте — ініціатива має виходити виключно від ТЦК. Ні сам військовозобов'язаний, ні його начальник на роботі не можуть самі призначити дату медогляду.

Процедура стартує тільки тоді, коли на руках є офіційний документ.

"Медичний огляд проводиться виключно за направленням від територіального центру комплектування. Тобто: отримали повістку саме на ВЛК — йдете. Не отримали — живете далі", — пояснюють правники. 

Заборони для роботодавців

Експерти звернули увагу на постанову Кабміну №1487. Вона розставляє крапки над "і" у стосунках із керівництвом.

  • жодного примусу: директор не може вимагати від вас самостійно йти до лікарів "для галочки";
  • без покарань: якщо ви відмовилися проходити ВЛК без направлення з військкомату, це не вважається порушенням трудової дисципліни. Звільнити за це не можуть.

Терміни дії

Навіть якщо термін вашої попередньої довідки про здоров'я вже минув, це не сигнал тривоги. Поки ТЦК не надіслав новий виклик, ви не зобов'язані самостійно шукати зустрічі з лікарями. Система працює за заявковим принципом: є виклик — є огляд.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як отримати тимчасову непридатність без ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, чим статус для військовозобов’язаних "тимчасово непридатний" відрізняється від "обмежено придатного", який існував раніше. 

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
