Статус тимчасово непридатний без ВЛК - як отримати статус

Процес проходження ВЛК. Фото: УНІАН

Статус "тимчасово непридатний" громадянин може отримати тільки після військово-лікарської комісії. Колишній обмежено придатний не може автоматично стати тимчасово непридатним.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Зміна статусу в "Резерв+"

До юристів звернувся з питання громадянин, який мав статус "обмежено придатний".

Він розповів, що у його профілі в застосунку "Резерв+" з’явився статус "тимчасово непридатний", хоча військово-лікарську комісію цей громадянин не проходив.

Чи можливе отримання статусу "тимчасово непридатний" без ВЛК

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи таку ситуацію, наголосив, що це, скоріш за все, помилка "Резерв+".

"Вез проходження ВЛК особа не може бути визнана тимчасово непридатною замість обмежено придатної", — підкреслив юрист.

Тож для того, аби отримати тимчасову непридатність, колишній обмежено придатний громадянин обов’язково має пройти військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна забронювати тимчасово непридатного громадянина.

Додамо, ми повідомляли про те, з якими хворобами визнають тимчасово непридатним.