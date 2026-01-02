Военно-врачебная комиссия в ВСУ - надо ли проходить ежегодно

Ежегодная ВВК для военных — когда это законно
Военнослужащие, как и военнообязанные граждане, должны регулярно проходить военно-врачебные комиссии. Но идти на ВВК нужно только тогда, когда соответствующий приказ издаст командир воинской части.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Военно-врачебные комиссии в ВСУ
Военно-врачебная комиссия является одной из важных составляющих не только мобилизации, но и военной службы.
Военно-врачебную комиссию должны проходить не только военнообязанные граждане в тылу, а и военнослужащие, которые проходят службу в ВСУ.
"Справка ВВК военнослужащих также действительна в течение года", — отметил, комментируя ситуацию с комиссиями для военных, адвокат Юрий Айвазян.
Кто должен направлять солдат на ВВК
К юристам обратилась гражданка, муж которой проходит военную службу в рядах Вооруженных сил Украины.
Женщина поинтересовалась, законно ли требование к военным проходить военно-врачебную комиссию ежегодно.
Юрист пояснил, что в целом такая норма существует в законодательстве, поэтому такое требование является правомерным.
"Если мужчину направляет на военно-врачебную комиссию командир, то да, это законно", — подчеркнул Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, что должно быть указано в рапорте на военно-врачебную комиссию для военного.
Добавим, мы сообщали о том, как долго военно-врачебные комиссии оформляют документы о непригодности.
Читайте Новини.LIVE!