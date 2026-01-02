Военно-врачебная комиссия в ВСУ - надо ли проходить ежегодно

Военнослужащий на ВВК. Фото: inseinin.com.ua

Военнослужащие, как и военнообязанные граждане, должны регулярно проходить военно-врачебные комиссии. Но идти на ВВК нужно только тогда, когда соответствующий приказ издаст командир воинской части.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Военно-врачебные комиссии в ВСУ

Военно-врачебная комиссия является одной из важных составляющих не только мобилизации, но и военной службы.

Военно-врачебную комиссию должны проходить не только военнообязанные граждане в тылу, а и военнослужащие, которые проходят службу в ВСУ.

"Справка ВВК военнослужащих также действительна в течение года", — отметил, комментируя ситуацию с комиссиями для военных, адвокат Юрий Айвазян.

Кто должен направлять солдат на ВВК

К юристам обратилась гражданка, муж которой проходит военную службу в рядах Вооруженных сил Украины.

Женщина поинтересовалась, законно ли требование к военным проходить военно-врачебную комиссию ежегодно.

Юрист пояснил, что в целом такая норма существует в законодательстве, поэтому такое требование является правомерным.

"Если мужчину направляет на военно-врачебную комиссию командир, то да, это законно", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, что должно быть указано в рапорте на военно-врачебную комиссию для военного.

Добавим, мы сообщали о том, как долго военно-врачебные комиссии оформляют документы о непригодности.