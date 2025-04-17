Документы о непригодности - сколько времени оформляют ВВК

Военно-врачебная комиссия, медосмотр у врачей. Фото: "Мілітарний"

Постановление о непригодности к военной службе необходимо направить в областную военно-врачебную комиссию в течение десяти дней после завершения осмотра. Во всех других случаях срок оформления и направления документа является меньшим.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Сроки направления выводов ВВК о непригодности

Во время военно-врачебной комиссии постановление о непригодности военнообязанного гражданина к военной службе должно быть оформлено свидетельством о болезни в трех экземплярах, которые не позднее десятидневного срока со дня окончания медицинского осмотра и проверки ВВК областных ТЦК и СП, направляются на утверждение в штатные ВВК.

Во всех других случаях постановления оформляются обычной справкой ВВК.

Временная непригодность и сроки принятия решений

Постановление о временной непригодности должно быть принято и отправлено в областной ТЦК в течение пяти календарных дней.

А копия справки военно-врачебной комиссии должна быть вручена тому лицу, которое и проходило медицинский уход.

Напомним, мы ранее писали о том, какие категории годности к военной службе действуют в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, какой статус будут получать бывшие ограниченно годные после повторной ВВК.