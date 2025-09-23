Военно-врачебная комиссия для военного — что должен указать военнослужащий в рапорте

ВВК для военного — что должно быть указано в рапорте
Если военнослужащий имеет проблемы со здоровьем и проходит лечение, он может получить направление на военно-врачебную комиссию. Основанием для рапорта является назначение и выводы его врача.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Рапорт на ВВК — достаточно ли врачебных записей
Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов мобилизации, но она касается не только военнообязанных.
Право на военно-врачебную комиссию имеют и действующие военнослужащие.
К юристам обратился такой военный, он поинтересовался, достаточно ли ему для того, чтобы подать рапорт на ВВК, выписки врача.
"В принципе да, этого достаточно для рапорта", — заверил военнослужащего адвокат Юрий Айвазян.
Почему военнослужащий может требовать ВВК
Юрист отметил, что в ситуации, когда военнослужащий проходил лечение, все выводы врача являются тем документом, на который можно опираться, требуя ВВК.
"Поскольку Вы имеете медицинское заключение, которое свидетельствует об изменениях в Вашем состоянии здоровья, Вы нуждаетесь в прохождении ВВК для определения степени годности для прохождения военной службы", — подчеркнул Айвазян.
Если военно-врачебная комиссия признает военнослужащего непригодным к военной службе из-за этих изменений в состоянии здоровья, его должны уволить из Вооруженных сил Украины.
