Главная Мобилизация ВВК для военного — что должно быть указано в рапорте

ВВК для военного — что должно быть указано в рапорте

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 12:20
Военно-врачебная комиссия для военного — что должен указать военнослужащий в рапорте
Военный на ВВК. Фото: inseinin.com.ua

Если военнослужащий имеет проблемы со здоровьем и проходит лечение, он может получить направление на военно-врачебную комиссию. Основанием для рапорта является назначение и выводы его врача.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Рапорт на ВВК — достаточно ли врачебных записей

Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов мобилизации, но она касается не только военнообязанных.

Право на военно-врачебную комиссию имеют и действующие военнослужащие.

К юристам обратился такой военный, он поинтересовался, достаточно ли ему для того, чтобы подать рапорт на ВВК, выписки врача.

"В принципе да, этого достаточно для рапорта", — заверил военнослужащего адвокат Юрий Айвазян.

Почему военнослужащий может требовать ВВК

Юрист отметил, что в ситуации, когда военнослужащий проходил лечение, все выводы врача являются тем документом, на который можно опираться, требуя ВВК.

"Поскольку Вы имеете медицинское заключение, которое свидетельствует об изменениях в Вашем состоянии здоровья, Вы нуждаетесь в прохождении ВВК для определения степени годности для прохождения военной службы", — подчеркнул Айвазян.

Если военно-врачебная комиссия признает военнослужащего непригодным к военной службе из-за этих изменений в состоянии здоровья, его должны уволить из Вооруженных сил Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, каким может быть, согласно законодательству, срок прохождения ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, как долго военно-врачебные комиссии оформляют документы о непригодности.

лечение врачи ВВК рапорт военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
