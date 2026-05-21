Костенко: мобилизация в Украине сейчас на хорошем уровне

Роман Костенко. Фото: facebook.com/kostenko.roman83

Нардеп и секретарь комитета безопасности ВРУ Роман Костенко заявил, что сейчас в Украине мобилизация на хорошем уровне, если сравнивать с прошлыми годами и месяцами. В то же время, Россия продолжает формирование новых корпусов и дивизий, поэтому Украина должна реагировать на это созданием новых подразделений.

Об этом Роман Костенко сказал в эфире Радио NV, передает Новини.LIVE.

Мобилизация в Украине

Костенко отметил, что для того, чтобы реагировать на создание противником корпусов и дивизий, нужны подразделения.

"Есть ли проблемы? Конечно, есть. Или мы этого не видим, что формирование этих бригад проходит очень трудно и о том, что недостаточно мы подбираем, хотя мобилизация у нас сейчас на хорошем уровне, относительно хорошем, по сравнению с прошлыми годами, прошлыми месяцами. Но я скажу так, что в тонкостях и в нюансах разбирается только военное командование", — говорит он.

По его словам, военное командование приходит и аргументированно доказывает, что это нужно делать, глядя, что происходит в России.

Читайте также:

Костенко подчеркнул, что сейчас у РФ нет много методов, чтобы улучшить положение на поле боя.

"Если они (россияне, — ред.) сейчас ее (мобилизацию, — ред.) объявляют, мы должны быть готовы на это симметрично действовать... Поэтому еще раз говорю, что у меня тоже есть много вопросов, но мы должны смотреть и слушать военных, которые четко и аргументированно объясняют, для чего это делать", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, группы оповещения ТЦК уполномочены задерживать не только военнообязанных, но и призывников. В то же время на практике такие случаи происходят нечасто.

Кроме того, военный, служащий по контракту, имеет возможность продлить службу в ВСУ после завершения действующего соглашения. Для этого необходимо заключить новый контракт.