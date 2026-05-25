Год после предыдущей ВВК: самому идти на комиссию не надо

Военную-врачебную комиссия во время действия военного положения военнообязанные граждане должны проходить ежегодно. Но требования по самостоятельному прохождению ВВК к гражданину законодательство не имеет. Нужно дождаться направления или повестки от ТЦК.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет и военно-врачебная комиссия

Одним из основных элементов воинского учета в Украине является военно-врачебная комиссия (ВВК). ВВК нужна для определения актуального состояния здоровья военнообязанного гражданина.

Именно на этом базируется общее заключение военно-врачебной комиссии, который может признать гражданина годным или непригодным к военной службе. Поэтому именно военно-врачебная комиссия нужна для процесса общей мобилизации.

Военно-врачебная комиссия является регулярным процессом. В мирное время ВВК нужно проходить раз в пять лет.

ВВК ежегодно, но требуется направление ТЦК

Во время же действия военного положения периодичность процесса прохождения ВВК меняется. Военно-врачебную комиссию нужно проходить ежегодно.

К юристам обратился гражданин, у которого приближается к окончанию годовой срок после предыдущей военно-врачебной комиссии. Мужчина поинтересовался, нужно ли ему идти на ВВК сразу после того, как этот срок закончится.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, комментируя эту ситуацию: "Повторную ВВК нужно проходить только при условии получения направления или повестки от ТЦК". Юрист Владислав Дерий пояснил: "Согласно правил воинского учета у гражданина нет обязанности самостоятельно проходить ВВК каждый год, ведь его должны вызывать на ВВК повесткой".

Военнослужащий может и имеет право пройти военно-врачебную комиссию. Для этого ему нужно подать рапорт и начать процесс лечения.

Постановление о непригодности к военной службе необходимо направить в областную военно-врачебную комиссию в течение десяти дней после завершения осмотра. Во всех других случаях срок оформления и направления документа является меньшим.