Рік після попередньої ВЛК: самому іти на комісію не треба

Військову-лікарську комісія під час дії воєнного стану військовозобов’язані громадяни мають проходити кожного року. Але вимоги щодо самостійного проходження ВЛК до громадянина законодавство не має. Потрібно дочекатися направлення чи повістки від ТЦК.

Військовий облік та військово-лікарська комісія

Одним із основних елементів військового обліку в Україні є військово-лікарська комісія (ВЛК). ВЛК потрібна для визначення актуального стану здоров’я військовозобов’язаного громадянина.

Саме на цьому базується загальний висновок військово-лікарської комісії, який може визнати громадянина придатним чи непридатним до військової служби. Тому саме військово-лікарська комісія потрібна для процесу загальної мобілізації.

Військово-лікарська комісія є регулярним процесом. У мирний час ВЛК потрібно проходити раз на п’ять років.

ВЛК щороку, але потрібне направлення ТЦК

Під час же дії воєнного стану періодичність процесу проходження ВЛК змінюється. Військово-лікарську комісію потрібно проходити щороку.

До юристів звернувся громадянин, у якого наближається до закінчення річний термін після попередньої військово-лікарської комісії. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому іти на ВЛК відразу після того, як цей термін закінчиться.

Адвокат Юрій Айвазян підкреслив, коментуючи цю ситуацію: "Повторну ВЛК потрібно проходити тільки за умови отримання направлення або повістки від ТЦК". Юрист Владислав Дерій пояснив: "Згідно правил військового обліку у громадянина немає обов'язку самостійно проходити ВЛК кожен рік , адже його повинні викликати на ВЛК повісткою".

Військовослужбовець може і має право пройти військово-лікарську комісію. Для цього йому потрібно подати рапорт і розпочати процес лікування.

Постанову про непридатність до військової служби необхідно надіслати до обласної військово-лікарської комісії протягом десяти днів після завершення огляду. У всіх інших випадках термін оформлення та направлення документу є меншим.