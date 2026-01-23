Военно-врачебная комиссия в ВСУ - надо ли проходить ВВК ежегодно

Военнослужащий проходит ВВК. Фото: inseinin.com.ua

Военнослужащие должны проходить военно-врачебную комиссию один раз в год. Но этот процесс не должен быть инициирован самим военным.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама

Читайте также:

Должен ли военный сам идти на ВВК

Военно-врачебная комиссия — это элемент не только воинского учета, но и мобилизации, определения пригодности гражданина к военной службе.

Поэтому проходить ВВК должны не только военнообязанные, но и военнослужащие.

К юристам обратился гражданин, который был мобилизован в ряды ВСУ. Мужчина поинтересовался, нужно ли ему идти на ВВК после завершения годичного срока после предыдущей комиссии.

"Если Вы мобилизован и у Вас не произошло улучшения или ухудшения состояния здоровья, то проходить ВВК по собственной инициативе не обязательно", — заверил военнослужащего, комментируя такую ситуацию, юрист Владислав Дерий.

Юрист подчеркнул, что никакой ответственности — дисциплинарной, административной или уголовной — за это не должно быть.

Кто и когда направляет военнослужащего на комиссию

Дерий рассказал также, кто должен инициировать направление военнослужащего на военно-врачебную комиссию.

Это прежде всего прямые командиры военных, а также различные структуры, вроде штатных ВВК или Военной службы правопорядка.

Но, подчеркнул юрист, это направление не может быть желанием самого командира.

"Прямые начальники от командира отдельной части, ему равных и выше имеют право направлять подчиненных военнослужащих на медицинский осмотр ВВК с целью определения степени годности к военной службе исключительно по рекомендации врача учреждения здравоохраненияя (учреждения), в случае выявления у военнослужащего при обследовании или лечении заболеваний, последствий травмы (ранения, контузии, увечья), которые могут обусловливать непригодность к военной службе", — пояснил Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли военнослужащего переместить в другую воинскую часть во время прохождения военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, что должно быть указано в рапорте военного на ВВК.