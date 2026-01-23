Військово-лікарська комісія в ЗСУ - чи треба проходити ВЛК щороку

Військовослужбовець проходить ВЛК. Фото: inseinin.com.ua

Військовослужбовці мають проходити військово-лікарську комісію один раз на рік. Але цей процес не має бути ініційований самим військовим.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Чи має військовий сам іти на ВЛК

Військово-лікарська комісія — це елемент не тільки військового обліку, а і мобілізації, визначення придатності громадянина до військової служби.

Тож проходити ВЛК мають не тільки військовозобов’язані, а і військовослужбовці.

До юристів звернувся громадянин, який був мобілізований до лав ЗСУ. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому іти на ВЛК після завершення річного терміну після попередньої комісії.

"Якщо Ви мобілізований і у Вас не відбулось покращення або погіршення стану здоровʼя, то проходити ВЛК за власною ініціативою не обовʼязково", — запевнив військовослужбовця, коментуючи таку ситуацію, юрист Владислав Дерій.

Юрист наголосив, що жодної відповідальності — дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної — за це не має бути.

Хто і коли направляє військовослужбовця на комісію

Дерій розповів також, хто має ініціювати направлення військовослужбовця на військово-лікарську комісію.

Це перш за все прямі командири військових, а також різні структури, на кшталт штатних ВЛК чи Військової служби правопорядку.

Та, наголосив юрист, це направлення не може бути бажанням самого командира.

"Прямі начальники від командира окремої частини, йому рівних та вище мають право направляти підпорядкованих військовослужбовців на медичний огляд ВЛК з метою визначення ступеня придатності до військової служби виключно за рекомендацією лікаря закладу охорони здоров’я (установи), у разі виявлення у військовослужбовця під час обстеження або лікування захворювань, наслідків травми (поранення, контузії, каліцтва), що можуть зумовлювати непридатність до військової служби", — пояснив Владислав Дерій.

