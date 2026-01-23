Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Рік після ВЛК — чи має військовий писати рапорт на нову комісію

Рік після ВЛК — чи має військовий писати рапорт на нову комісію

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 15:25
Військово-лікарська комісія в ЗСУ - чи треба проходити ВЛК щороку
Військовослужбовець проходить ВЛК. Фото: inseinin.com.ua

Військовослужбовці мають проходити військово-лікарську комісію один раз на рік. Але цей процес не має бути ініційований самим військовим.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Чи має військовий сам іти на ВЛК

Військово-лікарська комісія — це елемент не тільки військового обліку, а і мобілізації, визначення придатності громадянина до військової служби.

Тож проходити ВЛК мають не тільки військовозобов’язані, а і військовослужбовці.

До юристів звернувся громадянин, який був мобілізований до лав ЗСУ. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому іти на ВЛК після завершення річного терміну після попередньої комісії.

"Якщо Ви мобілізований і у Вас не відбулось покращення або погіршення стану здоровʼя, то проходити ВЛК за власною ініціативою не обовʼязково", — запевнив військовослужбовця, коментуючи таку ситуацію, юрист Владислав Дерій.

Юрист наголосив, що жодної відповідальності — дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної — за це не має бути.

Хто і коли направляє військовослужбовця на комісію

Дерій розповів також, хто має ініціювати направлення військовослужбовця на військово-лікарську комісію.

Це перш за все прямі командири військових, а також різні структури, на кшталт штатних ВЛК чи Військової служби правопорядку.

Та, наголосив юрист, це направлення не може бути бажанням самого командира.

"Прямі начальники від командира окремої частини, йому рівних та вище мають право направляти підпорядкованих військовослужбовців на медичний огляд ВЛК з метою визначення ступеня придатності до військової служби виключно за рекомендацією лікаря закладу охорони здоров’я (установи), у разі виявлення у військовослужбовця під час обстеження або лікування захворювань, наслідків травми (поранення, контузії, каліцтва), що можуть зумовлювати непридатність до військової служби", — пояснив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть військовослужбовця перемістити до іншої військової частини під час проходження військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, що має бути вказане у рапорті військового на ВЛК.

ЗСУ ВЛК військовослужбовці командир військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації