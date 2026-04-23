Видео

Главная Мобилизация Гражданин имеет право не подписывать манипулятивное заключение ВВК

Гражданин имеет право не подписывать манипулятивное заключение ВВК

Дата публикации 23 апреля 2026 15:25
Гражданин имеет право не подписывать манипулятивное заключение ВВК
Военнообязанный гражданин имеет законное право не соглашаться с искаженным диагнозом и манипулятивным заключением военно-врачебной комиссии. Также он может настаивать на приобщении к делу соответствующих медицинских документов. Кроме того, гражданин может на самом бланке ВВК указать, что не согласен с заключением.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Зачем нужны военно-врачебные комиссии

Военно-врачебные комиссии являются неотъемлемым элементом воинского учета в Украине. А во время особого периода именно благодаря ВВК определяются те граждане, которые могут быть мобилизованы.

Военно-врачебная комиссия определяет пригодность каждого гражданина, состоящего на воинском учете, к службе в Вооруженных силах Украины. Граждане, которые оказываются пригодными, получают соответствующую категорию и могут быть мобилизованы.

Те же граждане, которые по состоянию здоровья не подпадают под мобилизацию, получают категорию "непригоден к военной службе". В дальнейшем их должны исключить с воинского учета.

Несогласие с заключением ВВК

Вместе с тем, в некоторых случаях военнообязанные граждане не соглашаются с выводами ВВК. К юристам обратился гражданин, который считает заключение военно-врачебной комиссии по своей персоне манипулятивным.

Мужчина поинтересовался, что он может сделать в такой ситуации. Юрист Владислав Дерий отметил, что сначала гражданин может предоставить председателю или секретарю ВВК заявление о приобщении к своему делу соответствующих медицинских документов.

Дерий отметил, что в дальнейшем военнообязанный может отказаться от признания решения ВВК: "Если председатель ВВК стоит на своем, не подписывайте заключение без замечаний. Вы имеете право написать на самом бланке ВВК: "С заключением не согласен, диагноз искажен, статья применена неверно".

В Украине все военнообязанные мужчины во время действия военного положения должны проходить военно-врачебную комиссию раз в год. Записаться на ВВК можно через приложение "Резерв+". Сейчас же для некоторых граждан заработала функция выбора места прохождения медосмотра.

Решение о пригодности или непригодности человека к службе принимает комиссия ВВК. Частота прохождения этого осмотра зависит от статуса военнообязанного. Требования для тех, кто находится в запасе, отличаются от правил для других граждан призывного возраста.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
