Громадянин має право не підписувати маніпулятивний висновок ВЛК

Лікарі військово-лікарської комісії. Фото: Житомирський ОТЦК

Військовозобов’язаний громадянин має законне право не погоджуватися з викривленим діагнозом і маніпулятивним висновком військово-лікарської комісії. Також він може наполягати на долученні до справи відповідних медичних документів. Крім того, громадянин може на самому бланку ВЛК вказати, що не згоден із висновком.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Навіщо потрібні військово-лікарські комісії

Військово-лікарські комісії є невід’ємним елементом військового обліку в Україні. А під час особливого періоду саме завдяки ВЛК визначаються ті громадяни, які можуть бути мобілізовані.

Військово-лікарська комісія визначає придатність кожного громадянина, що перебуває на військовому обліку, до служби у Збройних силах України. Громадяни, які виявляються придатними, отримують відповідну категорію і можуть бути мобілізовані.

Ті ж громадяни, які за станом здоров’я не підпадають під мобілізацію, отримують категорію "непридатний до військової служби". Надалі їх мають виключити з військового обліку.

Незгода з висновком ВЛК

Разом з тим, у деяких випадках військовозобов’язані громадяни не погоджуються із висновками ВЛК. До юристів звернувся громадянин, який вважає висновок військово-лікарської комісії щодо своєї персони маніпулятивним.

Чоловік поцікавився, що він може зробити у такій ситуації. Юрист Владислав Дерій наголосив, що спочатку громадянин може надати голові чи секретарю ВЛК заяву про долучення до своєї справи відповідних медичних документів.

Дерій зазначив, що надалі військовозобов’язаний може відмовитися від визнання рішення ВЛК: "Якщо голова ВЛК стоїть на своєму, не підписуйте висновок без зауважень. Ви маєте право написати на самому бланку ВЛК: "З висновком не згоден, діагноз викривлено, статтю застосовано невірно".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, хто може вибирати місце проходження ВЛК.

В Україні усі військовозобов'язані чоловіки під час дії воєнного стану мають проходити військово-лікарську комісію раз на рік. Записатися на ВЛК можна через застосунок "Резерв+". Наразі ж для деяких громадян запрацювала функція вибору місця проходження медогляду.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як часто мають проходити ВЛК військові.

Рішення щодо придатності або непридатності людини до служби ухвалює комісія ВЛК. Частота проходження цього огляду залежить від статусу військовозобов'язаного. Вимоги для тих, хто перебуває в запасі, відрізняються від правил для інших громадян призовного віку.