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Как выбирают должность для только что мобилизованных — офицер рассказал детали

5 июля 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — как выбирают должность для мобилизованного
Военная подготовка украинских защитников. Фото: ab3.army
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине идет всеобщая мобилизация, во время которой на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Все мобилизованные перед отправкой в воинскую часть обязательно проходят военную подготовку.

Но, как выбирают, на какой должности человек будет проходить военную службу? На этот вопрос ответил адвокат, кандидат юридических наук и офицер юстиции Вооруженных сил Украины Евгений Филипец в интервью изданию "УП. Життя".

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Так, по словам специалиста, если у мобилизованного лица уже есть собственная военно-учетная специальность, то вероятнее всего, что он будет служить именно за ней.

Если такой нет, то человека отправят на обучение по конкретной специальности. Какая именно будет? Это зависит от того, какие в настоящее время дефицитные в армии и какими навыками владеет человек.

Стоит добавить, что нередки случаи, когда мобилизованное лицо с уже имеющейся военно-учетной специальностью переквалифицируют. Это случается, когда имеется дефицит определенных специальностей. Но в любом случае человек проходит соответствующее обучение и подготовку.

"Мы находимся в условиях военного положения, поэтому военнослужащие могут назначаться на должности, предусмотренные так называемыми "штатами военного времени" по новой специальности с учетом приобретенного опыта. То есть человека могут переквалифицировать согласно потребностям войска", — пояснил Евгений Филипец.

Раньше мы писали, сколько платят мобилизованным украинцам во время учебы.

Напомним, мы сообщали, когда мужчин до 25 лет могут призвать в ряды ВСУ.

Также мы информировали, кто может уволиться из рядов ВСУ после года службы.

ВСУ военные мобилизация специальность должность военная служба

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