Мобілізація в Україні — як визначають військову спеціальність і чи можна змінити

Українські військові на Харківському напрямку. Фото: picture alliance/AA/Wolfgang Schwan

Третій рік через повномасштабну війну, яку розпочала Росія, в Україні тривають загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізаційні процеси в країні постійно змінюються та вдосконалюються. Тож, природно, що у військовозобов'язаних громадян виникає чимало запитань. Зокрема, як визначають військову спеціальність та чи є у мобілізованого можливість змінити її.

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На ці питання відповіла адвокатка Марина Бекало в інтерв'ю ТСН.

Чи є можливість у мобілізованих обирати військову частину

Призов резервістів та військовозобов'язаних під час мобілізації здійснюється для доукомплектування військових посад, передбачених штатами воєнного часу за відповідними мобілізаційними планами ЗСУ та інших військових формувань, пояснює правозахисниця.

Саме тому українським законодавством не передбачено права самостійно обирати своє місце служби, військову частину тощо.

Хто може обирати підрозділ та спеціальність

Право обирати посаду та підрозділ мають лише добровольці. Для цього слід звернутися безпосередньо до певного підрозділу або дізнатися про вакансії на ресурсах окремих бригад, підрозділів та військових частин.

Деякі з них мають потужні рекрутингові програми, платформи та власні центри. Серед найвідоміших:

Також у багатьох містах України запрацювали рекрутингові центри, куди можна прийти і дізнатися всю цікаву для вас інформацію.

Крім цього, щоб долучитися до лав ЗСУ за бажаною спеціальністю, можна скористатися пошуком вакансій на онлайн-порталах з пошуку роботи. Рекрутингові платформи, з якими співпрацює Міністерство оборони України:

Українські військові на фронті в Авдіївці. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Як мобілізованим вибирають спеціальність

Згідно з чинним законодавством, якщо мобілізовані українці мають відповідний досвід, то їхня спеціальність буде визначена з урахуванням цього досвіду.

Проте для осіб, які раніше не проходили військову службу, ситуація дещо відрізняється. Зокрема, набуття військово-облікової спеціальності відбуватиметься з урахуванням:

умінь;

навичок;

досвіду.

Також під час призову будуть враховувати навіть попереднє місце роботи.

Як змінити свою військово-облікову спеціальність

За словами Марини Бекало, змінити свою військово-облікову спеціальність можливо за відповідною процедурою, яка передбачена Розділом VI Наказу Міноборони від 10.04.2009 № 170, що полягає у загальновійськовій підготовці для осіб, які не проходили військової служби, фаховій та багаторівневій підготовці/перепідготовці, підвищенні кваліфікації для військовослужбовців за відповідними посадами та військово-оліковими спеціальностями.

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