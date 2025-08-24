Видео
Потерял военный билет — как трудоустроиться

Потерял военный билет — как трудоустроиться


Дата публикации 24 августа 2025 12:20
Трудоустройство без военного билета - когда это может сделать военный
Военный билет гражданина Украины. Фото: Фото: "Україна.Інфо"

Для трудоустройства военнообязанному гражданину нужно иметь военно-учетный документ. При этом не обязательно это должен быть бумажный военный билет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Трудоустройство, если есть проблемы с военным билетом

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который хочет устроиться на работу в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Мужчина объяснил, что его не хотят брать на работу, потому что он потерял бумажный военно-учетный документ.

Гражданин поинтересовался, закономерен ли отказ в трудоустройстве в такой ситуации.

Подойдет ли электронный ВОД

"Конечно подходит. Вы имеете право получить новый ВОД или в бумажном, или в электронном виде", — пояснил в комментарии гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Кроме того, подчеркнул юрист, требования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям являются некорректными.

"Я вообще не понимаю, зачем ГСЧС именно Ваш военный билет, это что военизированный орган? Нет, это служба гражданской защиты", — напомнил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать военнообязанному гражданину, который потерял военно-учетный документ.

Добавим, мы сообщали о том, как получить военный билет в Украине, если не служил в армии.

ГСЧС военный билет военнообязанные военно-учетный документ трудоустройство
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
