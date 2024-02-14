В полиции рассказали, сколько справок ВВК о непригодности к военной службе уже отменено

Военнообязанный украинец в ТЦК и СП. Фото: tck.pl.ua

Сотрудники Национальной полиции проводят проверку справок военно-врачебных комиссий о непригодности к военной службе. На данный момент отменили уже 1 200 таких документов.

Об этом рассказал первый заместитель главы Национальной полиции — глава Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе в интервью "Цензор.НЕТ".

Читайте также:

Проверка справок ВвК

"Если брать ВЛК, то проводится колоссальная работа по проверке ранее предоставленных справок. Потому что это тоже надо проверять. Мы изъяли 45 тысяч медицинских дел, которые сейчас пойдут на тщательные проверки совместно с ВВК областей и МСЭК уже самом высоком уровне. И уже есть даже наработки по отмене выданных ранее документов. Только в результате наших запросов центральной ВВК и ВВК в регионах 7,5 тысячи справок о непригодности оставлено в силе, а 1 200 отменено", — рассказал Цуцкиридзе.

По его словам, правоохранители направили в МСЭК 21 000 медико-экспертных дел об установлении инвалидности. В результате 6,3 тысячи из них были признаны сомнительными. Их направили на еще одно рассмотрение.

Цуцкиридзе отметил, что в 2023 году Нацполиция объявила должностным лицам ТЦК, ВЛК, МСЭК и их сообщникам 63 подозрения.

"К уголовной ответственности привлекаются, как рядовые работники, которые за "услуги" получали по несколько тысяч долларов, так и руководители этих учреждений разного уровня (начальники ТЦК, председатели ВВК), которые на таких "сделках" зарабатывали десятки, а то и сотни тысяч долларов. Например, на Волыни следователи задокументировали 11 эпизодов трех участников ОПГ, в которую входил член ВВК при одном из ТЦК области. Они подделывали документы для незаконного пересечения границы и таким образом "заработали" около 30 тысяч долларов", — добавил он.

Напомним, если военнообязанный испытывает серьезные проблемы с зубами, то ВВК обязано это учесть при принятии решения о его пригодности. Человек может иметь право на снятие с учета.

Также после хирургического вмешательства и в процессе восстановления военнообязанный имеет право на отсрочку от мобилизации.