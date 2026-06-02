Неявка по боевой повестке без ВВК: могут объявить розыск

Гражданин с повесткой в ТЦК. Фото: УНІАН

Гражданин должен реагировать на требования ТЦК, в частности, являться по повесткам. Но бывают случаи, когда гражданина объявляют в розыск якобы как за неявку по боевой повестке, при этом он даже не проходил ВВК. Юристы объяснили, что этот факт не стоит воспринимать буквально, а розыск можно обжаловать.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Повестки в Украине

В Украине существует несколько видов повесток, которые могут быть вручены гражданам, состоящим на воинском учете. Это, в частности, повестки на прохождение военно-врачебной комиссии.

Кроме того, существует такой особый вид повесток, как мобилизационное распоряжение. Их еще называют боевыми повестками.

Эти повестки вручаются гражданам, которые прошли военно-врачебную комиссию и были признаны годными к военной службе. Такая повестка является последним этапом мобилизации, так как определяет дату, время и место прибытия военнообязанного для мобилизации.

Читайте также:

Возможна ли боевая повестка без заключения ВВК

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что ему на работе пришло уведомление о необходимости явиться в ТЦК. Оформив на рабочем месте бронирование, он обнаружил, что его объявили в розыск якобы как за неявку по мобилизационному распоряжению.

Хотя, подчеркнул сам гражданин, он не проходил военно-врачебную комиссию и не получал актуального заключения о пригодности к военной службе. Мужчина поинтересовался законностью такого шага со стороны ТЦК.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил: "Относительно неявки по "мобилизационному распоряжению", то так в Реестре отображается информация по поводу неявки по распоряжению от ТЦК в сельский (городской совет) или по распоряжению по месту трудоустройства. Поэтому, не воспринимайте этот факт буквально, как неявку по боевой повестке". При этом, добавил Айвазян, этот розыск вполне реально обжаловать как в самом ТЦК, так и через суд.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, когда боевая повестка считается врученной.

Мобилизационное распоряжение вручается военнообязанному мужчине исключительно в помещении ТЦК и СП, Центральном управлении или региональных органах СБУ или соответствующем подразделении разведывательных органов. Второе условие это личная подпись военнообязанного лица.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, возможно ли бронирование после боевой повестки.

Критически важные для украинской экономики предприятия могут бронировать своих работников. Главным препятствием в такой ситуации является розыск ТЦК. А вот относительно момента, когда гражданин уже получил мобилизационное распоряжение, но не прибыл в центр комплектования, мнения юристов о возможности бронирования разделились.