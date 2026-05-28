Иммунитета во время ВЛК нет: могут вручить повестку и задержать

Иммунитета во время ВВК нет: могут вручить повестку и задержать

Иммунитета во время ВВК нет: могут вручить повестку и задержать

Дата публикации 28 мая 2026 12:20
Процесс прохождения ВВК. Фото: "Мілітарний"

Процесс прохождения военно-врачебной комиссии не является основанием для предоставления отсрочки. Тем более не предоставляет иммунитета сформированное в "Резерв+" электронное направление на ВВК. Гражданину в таком статусе могут вручить повестку и даже задержать и доставить в ТЦК при наличии нарушений.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВВК в мирное и военное время

Одним из важнейших элементов воинского учета являются военно-врачебные комиссии. Именно ВВК нужны для того, чтобы установить актуальное состояние здоровья и выяснить уровень пригодности того или иного гражданина к военной службе.

Поэтому именно военно-врачебные комиссии являются критически важными для проведения всеобщей мобилизации. Граждан, признанных на ВВК годными к военной службе, могут и должны мобилизовать в ряды ВСУ.

Военно-врачебная комиссия в мирное время должна быть пройдена гражданином раз в пять лет. Во время же действия военного положения периодичность прохождения ВВК резко уменьшается, комиссию нужно проходить в таких условиях ежегодно.

Повестки и задержания возможны

К юристам обратился гражданин, который сформировал в приложении "Резерв+" электронное направление на ВВК. Мужчина поинтересовался, могут ли ему в это время, до завершения ВВК, вручить повестку или доставить в ТЦК.

Адвокат Павел Гретченко, комментируя эту ситуацию, отметил: "Вы не защищены от принудительного вручения повесток или административного задержания ("бусификации") во время прохождения ВВК. Сам по себе факт наличия направления не дает отсрочки, однако на практике статус оформленной электронной заявки несколько снижает риски, но не исключает их".

Юрист подчеркнул: "Законодательство четко определяет перечень оснований для отсрочки (например, состояние здоровья, семейные обстоятельства). Процесс прохождения ВВК к таким основаниям не относится".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что через год после предыдущей ВВК самому идти на комиссию не надо.

Военно-врачебную комиссия во время действия военного положения военнообязанные граждане должны проходить каждый год. Но требования относительно самостоятельного прохождения ВВК к гражданину законодательство не имеет. Нужно дождаться направления или повестки от ТЦК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как долго ВВК оформляют документы о непригодности.

Постановление о непригодности к военной службе необходимо направить в областную военно-врачебную комиссию в течение десяти дней после завершения осмотра. Во всех других случаях срок оформления и направления документа является меньшим.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
