Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Сколько могут держать человека в ТЦК после админзадержания arrow

Сколько могут держать человека в ТЦК после админзадержания

11 ноября 2024 18:43
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — в ТЦК ответили, сколько может длиться админзадержание
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине работники Национальной полиции по обращению ТЦК и СП имеют полномочия осуществлять административное задержание военнообязанных граждан, нарушивших правила военного учета или законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. В дальнейшем таких лиц доставляют в территориальные центры комплектования.

Сколько может длиться административное задержание и какие процедуры ожидают задержанных, пояснил спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью изданию "Суспільне".

Читайте также:

Так, по его словам, если после административного задержания нарушителя доставляют в отделение полиции, то его могут там держать всего 3 часа.

Однако Истомин подчеркнул, что в рамках мер мобилизации после админзадержания человека доставляют не в полицию, а в ТЦК и СП. А уже в этом случае военнообязанный мужчина находится в территориальном центре столько времени, сколько необходимо для осуществления всех процедур.

"В ТЦК человек может находиться необходимое время для проверки данных, прохождения военно-врачебной комиссии, а также для ожидания отправки в учебный центр, если он будет мобилизован. Если ВВК признает гражданина пригодным и если выяснится, что у него нет оснований для отсрочки, он не забронирован, он может быть мобилизован после административного задержания", — рассказал Роман Истомин.

 

Ранее мы писали, кого и при каких условиях ТЦК может подать в розыск и что после этого ждет гражданина.

Напомним, мы рассказывали, как военнообязанному отменить статус "в розыске" и доказать свою правоту.

Также мы информировали, какие фейки о мобилизации в Украине распространяет враг.

ТЦК и СП военнообязанные полиция мобилизация задержание

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:51 Врачи спасли маленького одессита с редкой болезнью

Новость с видео

18:43 Сколько могут держать человека в ТЦК после админзадержания

18:36 Россияне расстреляли бойцов ВСУ — начато расследование

18:10 Поддержка семей военных — какие льготы доступны родственникам УБД

Text

18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

18:03 Проезд по трассе Одесса-Рени закроют — причина

17:49 В Минобороны заявили об успехах САУ "Богдана" на фронте — видео

17:30 В ОВА подтвердили повреждение дамбы Кураховского водохранилища

17:26 Безжалостная валюта — влияет ли курс доллара на цены в Украине

17:23 В Одесской области мужчина застрелил соседскую собаку

18:51 Врачи спасли маленького одессита с редкой болезнью

Новость с видео

18:43 Сколько могут держать человека в ТЦК после админзадержания

18:36 Россияне расстреляли бойцов ВСУ — начато расследование

18:10 Поддержка семей военных — какие льготы доступны родственникам УБД

18:03 Проезд по трассе Одесса-Рени закроют — причина

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

17:49 В Минобороны заявили об успехах САУ "Богдана" на фронте — видео

17:30 В ОВА подтвердили повреждение дамбы Кураховского водохранилища

17:26 Безжалостная валюта — влияет ли курс доллара на цены в Украине

17:23 В Одесской области мужчина застрелил соседскую собаку

17:09 РФ повредила дамбу Кураховского водохранилища — села затапливает

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

Text

18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

Text

15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

Text

13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук призвал расформировать ТЦК и назвал причину

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

12:09 Сазонов назвал зарплаты сержантов и рядовых солдат

Text

11:51 В Раде ответили, будет ли повышение налогов в этом году

Text

10:12 РФ активно штурмует украинские позиции в Курщине, — Сазонов

Text

08:00 Трамп готовит завершение войны — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2024
Text

12:35 Давление на Конгресс США срывает поддержку для Украины, — Мурский

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке