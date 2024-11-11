Мобилизация в Украине 2024 — в ТЦК ответили, сколько может длиться админзадержание

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

В Украине работники Национальной полиции по обращению ТЦК и СП имеют полномочия осуществлять административное задержание военнообязанных граждан, нарушивших правила военного учета или законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. В дальнейшем таких лиц доставляют в территориальные центры комплектования.

Сколько может длиться административное задержание и какие процедуры ожидают задержанных, пояснил спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью изданию "Суспільне".

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Так, по его словам, если после административного задержания нарушителя доставляют в отделение полиции, то его могут там держать всего 3 часа.

Однако Истомин подчеркнул, что в рамках мер мобилизации после админзадержания человека доставляют не в полицию, а в ТЦК и СП. А уже в этом случае военнообязанный мужчина находится в территориальном центре столько времени, сколько необходимо для осуществления всех процедур.

"В ТЦК человек может находиться необходимое время для проверки данных, прохождения военно-врачебной комиссии, а также для ожидания отправки в учебный центр, если он будет мобилизован. Если ВВК признает гражданина пригодным и если выяснится, что у него нет оснований для отсрочки, он не забронирован, он может быть мобилизован после административного задержания", — рассказал Роман Истомин.

Ранее мы писали, кого и при каких условиях ТЦК может подать в розыск и что после этого ждет гражданина.

Напомним, мы рассказывали, как военнообязанному отменить статус "в розыске" и доказать свою правоту.

Также мы информировали, какие фейки о мобилизации в Украине распространяет враг.