Імунітету під час ВЛК немає: можуть вручити повістку і затримати

Процес проходження військово-лікарської комісії не є підставою для надання відстрочки. Тим паче не надає імунітету сформоване в "Резерв+" електронне направлення на ВЛК. Громадянину в такому статусі можуть вручити повістку і навіть затримати і доставити в ТЦК за наявності порушень.

ВЛК в мирний і воєнний час

Одним із найважливіших елементів військового обліку є військово-лікарські комісії. Саме ВЛК потрібні для того, аби встановити актуальний стан здоров’я і з’ясувати рівень придатності того чи іншого громадянина до військової служби.

Тож саме військово-лікарські комісії є критично важливими для проведення загальної мобілізації. Громадян, визнаних на ВЛК придатними до військової служби, можуть і мають мобілізувати до лав ЗСУ.

Військово-лікарська комісія в мирний час має бути пройдена громадянином раз на п’ять років. Під час же дії воєнного стану періодичність проходження ВЛК різко зменшується, комісію потрібно проходити в таких умовах щороку.

Повістки і затримання можливі

До юристів звернувся громадянин, який сформував у застосунку "Резерв+" електронне направлення на ВЛК. Чоловік поцікавився, чи можуть йому в цей час, до завершення ВЛК, вручити повістку чи доставити в ТЦК.

Адвокат Павло Гретченко, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Ви не захищені від примусового вручення повісток чи адміністративного затримання ("бусифікації") під час проходження ВЛК. Сам по собі факт наявності направлення не дає відстрочки, однак на практиці статус оформленої електронної заявки дещо знижує ризики, але не виключає їх".

Юрист підкреслив: "Законодавство чітко визначає перелік підстав для відстрочки (наприклад, стан здоров'я, сімейні обставини). Процес проходження ВЛК до таких підстав не належить".

Військово-лікарську комісія під час дії воєнного стану військовозобов’язані громадяни мають проходити кожного року. Але вимоги щодо самостійного проходження ВЛК до громадянина законодавство не має. Потрібно дочекатися направлення чи повістки від ТЦК.

Постанову про непридатність до військової служби необхідно надіслати до обласної військово-лікарської комісії протягом десяти днів після завершення огляду. У всіх інших випадках термін оформлення та направлення документу є меншим.