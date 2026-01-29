Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Видео

И.о. командира не подписал рапорт на ВВК — законно ли это

И.о. командира не подписал рапорт на ВВК — законно ли это

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 20:00
ВВК военного - что делать, если командир не подписал рапорт
Военнослужащий пишет рапорт. Фото: wem.ua

Военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право при наличии оснований подать рапорт на военно-врачебную комиссию. Юристы объяснили, может ли исполняющий обязанности командира отказаться от подписания такого рапорта.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Что должен сделать исполняющий обязанности командира

К юристам обратился гражданин, который проходит службу в Вооруженных силах Украины.

Военнослужащий рассказал, что временно исполняющий обязанности командира его роты отказывается подписывать рапорт на военно-врачебную комиссию, ссылаясь на то, что он, мол, не имеет таких полномочий.

Гражданин поинтересовался правомерностью отказа в ВВК по такой причине.

"Полномочия временно исполняющего обязанности командира роты определяются приказом командира части, однако, с учетом того, что он может занимать невакантную должность четыре месяца, сомневаюсь в том, что командир взвода (сейчас ВРИО командира роты) не наделен полномочиями на подпись документов", — подчеркнул в комментарии адвокат Юрий Айвазян.

Другой юрист, адвокат Евгений Александрович, также выразил уверенность, что даже и.о. командира должен подписать рапорт.

"Если он назначен временно исполняющим обязанности командира роты, то должен выполнять такие обязанности", — отметил юрист.

Куда жаловаться военнослужащему

Евгений Александрович объяснил, что должен сделать в таком случае военнослужащий.

"Вы имеете право подать жалобу в Генеральный штаб ВСУ", — подчеркнул адвокат.

После того, как в Генштабе примут решение, военный получит право на прохождение ВВК и, возможно, изменения своего статуса.

Напомним, мы ранее писали о том, законно ли требовать от военного прохождения военно-врачебной комиссии каждый год.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли военнослужащего перемещать из одной части в другую во время ВВК.

ВСУ ВВК рапорт военнослужащие командир
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
