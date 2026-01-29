ВЛК військового - що робити, якщо командир не підписав рапорт

Військовослужбовець пише рапорт. Фото: wem.ua

Військовослужбовець Збройних сил України має право за наявності підстав подати рапорт на військово-лікарську комісію. Юристи пояснили, чи може виконувач обов’язків командира відмовитися від підписання такого рапорту.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Що має зробити виконувач обов’язки командира

До юристів звернувся громадянин, який проходить службу у Збройних силах України.

Військовослужбовець розповів, що тимчасовий виконувач обов’язків командира його роти відмовляється підписувати рапорт на військово-лікарську комісію, посилаючись на те, що він, мовляв, не має таких повноважень.

Громадянин поцікавився правомірністю відмови у ВЛК з такої причини.

"Повноваження тимчасового виконувача обов’язків командира роти визначаються наказом командира частини, проте, з урахуванням того, що він може обіймати невакантну посаду чотири місяці, маю сумніви в тому, що командир взводу (наразі ТВО командиру роти) не наділений повноваженнями на підпис документів", — підкреслив у коментарі адвокат Юрій Айвазян.

Інший юрист, адвокат Євген Олександрович, також висловив упевненість, що навіть в.о. командира має підписати рапорт.

"Якщо він призначений тимчасово виконувачем обов'язків командира роти, то повинен виконувати такі обов'язки", — зазначив юрист.

Куди скаржитися військовослужбовцю

Євген Олександрович пояснив, що має зробити у такому випадку військовослужбовець.

"Ви має право подати скаргу до Генерального штабу ЗСУ", — підкреслив адвокат.

Після того, як у Генштабі ухвалять рішення, військовий отримає право на проходження ВЛК і, можливо, зміни свого статусу.

