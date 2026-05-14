Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Исчезли данные в "Резерв+": нужно обновить приложение или идти в ТЦК

Исчезли данные в "Резерв+": нужно обновить приложение или идти в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 14 мая 2026 12:20
Исчезли данные в Резерв+: нужно обновить приложение или идти в ТЦК
"Резерв+", приложение для военнообязанных. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на 2026 год единственным военно-учетным документом стал электронный. Это мобильное приложение "Резерв+". Для того, чтобы исправить в нем неточности или внести информацию, которая там не указана, нужно сделать это самостоятельно или обратиться в ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Электронные военно-учетные документы в "Резерв+"

Во время полномасштабной войны процесс воинского учета в Украине претерпел серьезные изменения. В частности, изменилась система военно-учетных документов.

Во время военного положения появился такой вариант ВОД, как электронный. Этот документ отображается в мобильном приложении "Резерв+".

С декабря 2025 года электронный военно-учетный документ стал единственным документом для воинского учета. С тех пор новые бумажные документы больше не выдаются.

Читайте также:

Как исправить проблемы в "Резерв+"

К юристам обратился гражданин, который имеет электронный военно-учетный документ. Он объяснил, что в его "Резерв+" исчезла часть информации, в частности, данные об образовании, на основании которого он получил отсрочку от мобилизации.

Гражданин поинтересовался, что ему нужно делать в такой ситуации. Юристы, комментируя эту проблему, объяснили, что существует два варианта ее решения.

Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Попробуйте обновить данные в "Резерв+". Либо обратитесь в ТЦК с просьбой внести в реестр "Оберіг" действующую информацию о Вашем образовании, предоставив им подтверждающие документы".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие есть нюансы в процессе исправления данных в "Оберіг" через ТЦК и "Резерв+".

Официальный механизм внесения изменений предусматривает личное обращение в территориальный центр комплектования. Дистанционные способы пока доступны только для отдельных категорий.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как действовать, если многодетному родителю отказали в отсрочке в "Резерв+".

Если проблема связана с ошибками в документах, надо исправить их и подать заявку об отсрочке повторно. В частности, необходимо будет обратиться в ТЦК с запросом на коррекцию данных в реестре "Оберіг", если обнаружены неточности.

реестр Оберіг военно-учетный документ Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации