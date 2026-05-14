Исчезли данные в "Резерв+": нужно обновить приложение или идти в ТЦК

"Резерв+", приложение для военнообязанных. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на 2026 год единственным военно-учетным документом стал электронный. Это мобильное приложение "Резерв+". Для того, чтобы исправить в нем неточности или внести информацию, которая там не указана, нужно сделать это самостоятельно или обратиться в ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Электронные военно-учетные документы в "Резерв+"

Во время полномасштабной войны процесс воинского учета в Украине претерпел серьезные изменения. В частности, изменилась система военно-учетных документов.

Во время военного положения появился такой вариант ВОД, как электронный. Этот документ отображается в мобильном приложении "Резерв+".

С декабря 2025 года электронный военно-учетный документ стал единственным документом для воинского учета. С тех пор новые бумажные документы больше не выдаются.

Читайте также:

Как исправить проблемы в "Резерв+"

К юристам обратился гражданин, который имеет электронный военно-учетный документ. Он объяснил, что в его "Резерв+" исчезла часть информации, в частности, данные об образовании, на основании которого он получил отсрочку от мобилизации.

Гражданин поинтересовался, что ему нужно делать в такой ситуации. Юристы, комментируя эту проблему, объяснили, что существует два варианта ее решения.

Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Попробуйте обновить данные в "Резерв+". Либо обратитесь в ТЦК с просьбой внести в реестр "Оберіг" действующую информацию о Вашем образовании, предоставив им подтверждающие документы".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие есть нюансы в процессе исправления данных в "Оберіг" через ТЦК и "Резерв+".

Официальный механизм внесения изменений предусматривает личное обращение в территориальный центр комплектования. Дистанционные способы пока доступны только для отдельных категорий.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как действовать, если многодетному родителю отказали в отсрочке в "Резерв+".

Если проблема связана с ошибками в документах, надо исправить их и подать заявку об отсрочке повторно. В частности, необходимо будет обратиться в ТЦК с запросом на коррекцию данных в реестре "Оберіг", если обнаружены неточности.