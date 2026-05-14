Зникли дані у "Резерв+": потрібно оновити застосунок чи йти в ТЦК

Станом на 2026 рік єдиним військово-обліковим документом став електронний. Це мобільний застосунок "Резерв+". Для того, аби виправити у ньому неточності чи внести інформацію, яка там не вказана, потрібно зробити це самостійно чи звернутися в ТЦК.

Електронні військово-облікові документи в "Резерв+"

Під час повномасштабної війни процес військового обліку в Україні зазнав серйозних змін. Зокрема, змінилася система військово-облікових документів.

Під час воєнного стану з’явився такий варіант ВОД, як електронний. Цей документ відображається у мобільному застосунку "Резерв+".

З грудня 2025 року електронний військово-обліковий документ став єдиним документом для військового обліку. З того часу нові паперові документи більше не видаються.

Як виправити проблеми в "Резерв+"

До юристів звернувся громадянин, який має електронний військово-обліковий документ. Він пояснив, що у його "Резерв+" зникла частина інформації, зокрема, дані про освіту, на підставі якої він отримав відстрочку від мобілізації.

Громадянин поцікавився, що йому потрібно робити у такій ситуації. Юристи, коментуючи цю проблему, пояснили, що існує два варіанти її вирішення.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив: "Спробуйте оновити дані в "Резерв+". Або зверніться до ТЦК з прохання внести в реєстр "Оберіг" чинну інформацію про Вашу освіту, надавши їм підтверджувальні документи".

Офіційний механізм внесення змін передбачає особисте звернення до територіального центру комплектування. Дистанційні способи поки доступні лише для окремих категорій.

Якщо проблема пов'язана з помилками в документах, треба виправити їх і подати заявку про відстрочку повторно. Зокрема, необхідно буде звернутися до ТЦК із запитом на корекцію даних у реєстрі "Оберіг", якщо виявлено неточності.