Отказ в отсрочке в Резерв+ — как решить проблему многодетному отцу

Многодетному отцу отказали в отсрочке в Резерв+ — как действовать
Несмотря на то, что в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, законом предусмотрены категории военнообязанных лиц, имеющих право на отсрочку от призыва. В частности, к таким гражданам относятся многодетные отцы, которые содержат троих и более детей в возрасте до 18 лет. Однако на практике бывают случаи отказа. Это может произойти как из-за сбоя в работе приложения "Резерв+", так и по другим причинам.
Какие могут быть причины отказа и как действовать в такой ситуации многодетному отцу, рассказали юристы компании INSEININ.
Какие причины для отказа в отсрочке
По словам специалистов, военнообязанному мужчине, который является многодетным отцом, могут отказать в предоставлении отсрочки по таким распространенным причинам:
- документы при установлении факта многодетной семьи были оформлены неправильно;
- документы, подтверждающие статус многодетного отца, не полны;
- отсутствует факт содержания троих и более детей;
- отсутствуют данные о пребывании на военном учете в соответствии с данными из реестра "Оберіг";
- технические сбои в работе приложения "Резерв+".
Как объясняют юристы, если проблема связана с ошибками в документах, поправьте их и подайте заявку об отсрочке повторно. В частности, необходимо будет обратиться в ТЦК с запросом на коррекцию данных в реестре "Оберіг", если обнаружены неточности.
Как подтвердить статус многодетного отца
Для подтверждения статуса многодетного родителя необходимо обязательно иметь свидетельства о рождении трех и более детей, где указано ваше отцовство и документ, подтверждающий семейное положение, например:
- свидетельство о регистрации брака с матерью детей;
- решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом;
- решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с отцом;
- письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго родителя в их воспитании;
- решение суда об установлении факта пребывания ребенка в содержании военнообязанного;
- договор об уплате алиментов на ребенка.
Как обжаловать отказ в отсрочке многодетному отцу
Если отказ в отсрочке был неправомерен, правозащитники советуют действовать следующим образом:
- подайте жалобу руководству ТЦК и СП или Министерству обороны;
- обратитесь в суд, подав административный иск об отмене отказа.
Кроме того, граждане могут обратиться на "горячую линию" Министерства обороны Украины по номеру 1512.
Если отказ был связан с техническим сбоем "Резерв+", можно обратиться к технической поддержке приложения, в частности через Резерв+ бот в Viber.
Ранее мы сообщали, как военнообязанному мужчине узнать, что его отсрочка действует.
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