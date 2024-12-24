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Многодетному отцу отказали в отсрочке в Резерв+ — как действовать

24 декабря 2024 08:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Отказ в отсрочке в Резерв+ — как решить проблему многодетному отцу
Отсрочка для многодетного отца. Коллаж: Новини.LIVE
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Несмотря на то, что в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, законом предусмотрены категории военнообязанных лиц, имеющих право на отсрочку от призыва. В частности, к таким гражданам относятся многодетные отцы, которые содержат троих и более детей в возрасте до 18 лет. Однако на практике бывают случаи отказа. Это может произойти как из-за сбоя в работе приложения "Резерв+", так и по другим причинам.

Какие могут быть причины отказа и как действовать в такой ситуации многодетному отцу, рассказали юристы компании INSEININ.

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Какие причины для отказа в отсрочке

По словам специалистов, военнообязанному мужчине, который является многодетным отцом, могут отказать в предоставлении отсрочки по таким распространенным причинам:

  • документы при установлении факта многодетной семьи были оформлены неправильно;
  • документы, подтверждающие статус многодетного отца, не полны;
  • отсутствует факт содержания троих и более детей;
  • отсутствуют данные о пребывании на военном учете в соответствии с данными из реестра "Оберіг";
  • технические сбои в работе приложения "Резерв+".

Как объясняют юристы, если проблема связана с ошибками в документах, поправьте их и подайте заявку об отсрочке повторно. В частности, необходимо будет обратиться в ТЦК с запросом на коррекцию данных в реестре "Оберіг", если обнаружены неточности.

Как подтвердить статус многодетного отца

Для подтверждения статуса многодетного родителя необходимо обязательно иметь свидетельства о рождении трех и более детей, где указано ваше отцовство и документ, подтверждающий семейное положение, например:

  • свидетельство о регистрации брака с матерью детей;
  • решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом;
  • решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с отцом;
  • письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго родителя в их воспитании;
  • решение суда об установлении факта пребывания ребенка в содержании военнообязанного;
  • договор об уплате алиментов на ребенка.

 

Как обжаловать отказ в отсрочке многодетному отцу 
Оформление отсрочки в ТЦК и СП. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Как обжаловать отказ в отсрочке многодетному отцу

Если отказ в отсрочке был неправомерен, правозащитники советуют действовать следующим образом:

  • подайте жалобу руководству ТЦК и СП или Министерству обороны;
  • обратитесь в суд, подав административный иск об отмене отказа.

Кроме того, граждане могут обратиться на "горячую линию" Министерства обороны Украины по номеру 1512.

Если отказ был связан с техническим сбоем "Резерв+", можно обратиться к технической поддержке приложения, в частности через Резерв+ бот в Viber.

Ранее мы сообщали, как военнообязанному мужчине узнать, что его отсрочка действует.

Напомним, мы писали, можно ли оформить отсрочку через e-mail.

Также мы информировали, что делать, если вас мобилизуют, несмотря на представленные документы на отсрочку.

отец мобилизация отсрочка военнообязанные резерв

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