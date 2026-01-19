Исключение с воинского учета - как внести данные в Оберіг

Внесение данных в реестр "Оберіг". Фото: "Обоз"

Если гражданин был исключен из воинского учета еще до изменений в военном законодательстве, информации о его исключении может не оказаться в реестре "Оберіг". Юристы объяснили, что делать в такой ситуации.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама

Читайте также:

Подтверждение исключения с воинского учета

Граждане, которые по состоянию здоровья были признаны непригодными к военной службе, должны быть исключены из воинского учета.

К юристам обратился гражданин, который был исключен с учета еще в 2011 году, до появления электронных реестров и приложения "Резерв+".

Мужчина рассказал, что в "Резерв+" данных о его исключении с воинского учета нет, и поинтересовался, как эту информацию внести в реестры.

"Есть ли у Вас бумажный военно-учетный документ, подтверждающий Ваше исключение с воинского учета? Если да, то Вам нужно "Укрпоштою" заказным письмом с описью вложенного направить в ТЦК заявление с требованием о внесении информации в реестр "Оберіг", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Если ТЦК не отреагировал

Юрист подчеркнул, что к такому заявлению нужно прикрепить копию военно-учетного документа.

"Изменения вносятся в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления", — отметил Дерий.

Он добавил, что в случае, когда даже после заявления информация об исключении из учета не будет внесена в реестр "Оберіг", гражданин может подать на ТЦК в суд.

"Вы можете в судебном порядке обжаловать бездействие ТЦК и обязать их внести информацию о Вашем исключении в реестр "Оберіг", — пояснил Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, как отменить возвращение исключенного на воинский учет.

Добавим, мы сообщали о том, какие есть основания для исключения с воинского учета.