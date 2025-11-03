Исключение с воинского учета - как без проблем выехать за границу

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Исключенные с воинского учета граждане имеют право выезжать за границу Украины. Но в некоторых моментах у таких людей могут возникнуть проблемы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Проблем на границе не должно быть

Граждане, которые по тем или иным причинам были исключены из воинского учета, имеют право выезда за пределы Украины.

Но, вместе с тем, у таких граждан могут возникнуть проблемы на границе.

"Никаких сложностей не возникнет, если в Реестре данные совпадают с Вашим бумажным ВУД", — отметил в ответе гражданину, который поинтересовался этим вопросом, адвокат Юрий Айвазян.

Что сделать, чтобы исключить проблемы с выездом

Также юрист объяснил, что нужно делать, чтобы не возникало вопросов на границе.

"Если же в Реестр не внесена информация о Вашем исключении из воинского учета или Вы находитесь на учете в ТЦК, то сначала Вам придется решить данную проблему, а уже потом выезжать за границу", — отметил Айвазян.

Он рассказал, как именно можно решить эту проблему.

"Вам необходимо направить в последний заявление о внесении данных о Вашем исключении из воинского учета. К заявлению нужно будет приложить распечатанный е-ВУД, копию временного удостоверения и копию справки ВВК", — подчеркнул адвокат.

