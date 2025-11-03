Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Исключен с учета — проблема при выезде за границу

Исключен с учета — проблема при выезде за границу

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 20:00
обновлено: 17:14
Исключение с воинского учета - как без проблем выехать за границу
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Исключенные с воинского учета граждане имеют право выезжать за границу Украины. Но в некоторых моментах у таких людей могут возникнуть проблемы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Проблем на границе не должно быть

Граждане, которые по тем или иным причинам были исключены из воинского учета, имеют право выезда за пределы Украины.

Но, вместе с тем, у таких граждан могут возникнуть проблемы на границе.

"Никаких сложностей не возникнет, если в Реестре данные совпадают с Вашим бумажным ВУД", — отметил в ответе гражданину, который поинтересовался этим вопросом, адвокат Юрий Айвазян.

Что сделать, чтобы исключить проблемы с выездом

Также юрист объяснил, что нужно делать, чтобы не возникало вопросов на границе.

"Если же в Реестр не внесена информация о Вашем исключении из воинского учета или Вы находитесь на учете в ТЦК, то сначала Вам придется решить данную проблему, а уже потом выезжать за границу", — отметил Айвазян.

Он рассказал, как именно можно решить эту проблему.

"Вам необходимо направить в последний заявление о внесении данных о Вашем исключении из воинского учета. К заявлению нужно будет приложить распечатанный е-ВУД, копию временного удостоверения и копию справки ВВК", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, как гражданин может узнать, что он действительно исключен с воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, почему часть исключенных снова появилась на учете.

военный учет документы военнообязанные выезд за границу военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации