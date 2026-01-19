Виключення з військового обліку - як внести дані в Оберіг

Виключений раніше з обліку — як внести інформацію в "Оберіг"
Якщо громадянин був виключений з військового обліку ще до змін у військовому законодавстві, інформації про його виключення може не виявитися у реєстрі "Оберіг". Юристи пояснили, що робити у такій ситуації.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Підтвердження виключення з військового обліку
Громадяни, які за станом здоров’я були визнані непридатними до військової служби, мають бути виключені з військового обліку.
До юристів звернувся громадянин, який був виключений з обліку ще 2011 року, до появи електронних реєстрів та застосунку "Резерв+".
Чоловік розповів, що у "Резерв+" даних про його виключення з військового обліку немає, і поцікавився, як цю інформацію внести у реєстри.
"Чи маєте Ви паперовий військово-обліковий документ, який підтверджує Ваше виключення з військового обліку? Якщо так, то Вам потрібно "Укрпоштою" рекомендованим листом з описом вкладеного направити до ТЦК заяву з вимогою про внесення інформації до реєстру "Оберіг", — наголосив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.
Якщо ТЦК не відреагував
Юрист підкреслив, що до такої заяви потрібно прикріпити копію військово-облікового документа.
"Зміни вносяться протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви", — зазначив Дерій.
Він додав, що у випадку, коли навіть після заяви інформація про виключення з обліку не буде внесена у реєстр "Оберіг", громадянин може подати на ТЦК в суд.
"Ви можете у судовому порядку оскаржити бездіяльність ТЦК та зобов'язати їх внести інформацію про Ваше виключення до реєстру "Оберіг", — пояснив Владислав Дерій.
