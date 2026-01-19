Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Виключений раніше з обліку — як внести інформацію в "Оберіг"

Виключений раніше з обліку — як внести інформацію в "Оберіг"

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 15:25
Виключення з військового обліку - як внести дані в Оберіг
Внесення даних в реєстр "Оберіг". Фото: "Обоз"

Якщо громадянин був виключений з військового обліку ще до змін у військовому законодавстві, інформації про його виключення може не виявитися у реєстрі "Оберіг". Юристи пояснили, що робити у такій ситуації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Підтвердження виключення з військового обліку

Громадяни, які за станом здоров’я були визнані непридатними до військової служби, мають бути виключені з військового обліку.

До юристів звернувся громадянин, який був виключений з обліку ще 2011 року, до появи електронних реєстрів та застосунку "Резерв+".

Чоловік розповів, що у "Резерв+" даних про його виключення з військового обліку немає, і поцікавився, як цю інформацію внести у реєстри.

"Чи маєте Ви паперовий військово-обліковий документ, який підтверджує Ваше виключення з військового обліку? Якщо так, то Вам потрібно "Укрпоштою" рекомендованим листом з описом вкладеного направити до ТЦК заяву з вимогою про внесення інформації до реєстру "Оберіг", — наголосив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Якщо ТЦК не відреагував

Юрист підкреслив, що до такої заяви потрібно прикріпити копію військово-облікового документа.

"Зміни вносяться протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви", — зазначив Дерій.

Він додав, що у випадку, коли навіть після заяви інформація про виключення з обліку не буде внесена у реєстр "Оберіг", громадянин може подати на ТЦК в суд.

"Ви можете у судовому порядку оскаржити бездіяльність ТЦК та зобов'язати їх внести інформацію про Ваше виключення до реєстру "Оберіг", — пояснив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як скасувати повернення виключеного на військовий облік.

Додамо, ми повідомляли про те, які є підстави для виключення з військового обліку.

Укрпошта суд військовий облік реєстр Оберіг військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації