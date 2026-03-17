У "Резерв+" ошибочный статус: могут ли мобилизовать до 25 лет

Все граждане Украины со статусом "военнообязанный" подлежат мобилизации в ряды ВСУ. Это не касается людей до 25 лет, но в "Резерв+" иногда может быть ошибочно указан именно такой статус у призывников, поэтому это необходимо исправлять.

Что в таком случае делать, рассказали адвокаты на портале Юристи.UA, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Подлежат ли мобилизации лица до 25 лет с ошибочным статусом военнообязанного

Стоит объяснили, что обычно статус военнообязанного предоставляется только тем лицам, которым уже исполнилось 25 лет. До этого момента мужчинам присвоен статус призывника. В то же время существуют случаи, то ли из-за службы, учебы или какой-то другой причины, когда действительно человек еще до 25 лет уже имеет статус военнообязанного. Но иногда бывают случаи, когда статус может быть присвоен ошибочно.

С такой проблемой к юристам обратился 22-летний мужчина, который заметил непонятные изменения в своем статусе воинского учета. По его словам, он не проходил срочную службу и не проходил базовую общую военную подготовку. Однако в приложении "Резерв+" увидел, что его категория изменена: вместо статуса "призывник" система отображает "военнообязанный".

Мужчина поинтересовался у юристов, почему это могло произойти и означает ли новый статус, что его могут мобилизовать, несмотря на то, что ему всего 22 года.

Адвокат Андрей Карпенко объяснил, что подобная ситуация чаще всего связана с ошибкой при внесении информации в соответствующие базы данных.

"Исходя из предоставленной вами информации — это ошибка оператора ТЦК. Обратитесь в ТЦК и СП с заявлением об исправлении ошибки", — написал юрист.

Другой специалист в области права, Владислав Дерий, также считает, что изменение статуса могло возникнуть из-за технического сбоя или некорректного внесения сведений в систему.

"Это техническая ошибка "Резерв+"", — подчеркнул он.

Адвокат пояснил, что в таком случае гражданину следует обратиться в ТЦК и СП, чтобы исправить информацию в госреестре.

"Вам необходимо подать в ТЦК заказное письмо с требованием исправить данные в реестре "Оберіг"", — пояснил Дерий.

То есть, именно реестр "Оберіг" содержит основные данные о гражданах, состоящих на воинском учете. Если информация в нем будет скорректирована, соответствующие изменения автоматически отобразятся и в приложении "Резерв+", где статус пользователя обновится на корректный. Поэтому для изменения статуса на правильный — надо обращаться в ТЦК.

В то же время юристы предостерегают, что медлить с исправлением неточностей не следует. Даже если статус военнообязанного был установлен вам по ошибке, в системе он все равно будет отображаться как действующий, пока данные официально не исправят.

Напомним, недавно мы писали, нужно ли гражданам, исключенным из учета, идти в ТЦК при достижении 25 лет.

Также мы информировали, какие правила мобилизации в Украине планируют ввести уже в ближайшее время.