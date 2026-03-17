Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация У "Резерв+" ошибочный статус: могут ли мобилизовать до 25 лет

Ua ru
Дата публикации 17 марта 2026 04:55
Приложение "Резерв+". Фото: Новости.LIVE / Игорь Кузнецов

Все граждане Украины со статусом "военнообязанный" подлежат мобилизации в ряды ВСУ. Это не касается людей до 25 лет, но в "Резерв+" иногда может быть ошибочно указан именно такой статус у призывников, поэтому это необходимо исправлять.

Что в таком случае делать, рассказали адвокаты на портале Юристи.UA, передает Новини.LIVE.

Подлежат ли мобилизации лица до 25 лет с ошибочным статусом военнообязанного

Стоит объяснили, что обычно статус военнообязанного предоставляется только тем лицам, которым уже исполнилось 25 лет. До этого момента мужчинам присвоен статус призывника. В то же время существуют случаи, то ли из-за службы, учебы или какой-то другой причины, когда действительно человек еще до 25 лет уже имеет статус военнообязанного. Но иногда бывают случаи, когда статус может быть присвоен ошибочно.

С такой проблемой к юристам обратился 22-летний мужчина, который заметил непонятные изменения в своем статусе воинского учета. По его словам, он не проходил срочную службу и не проходил базовую общую военную подготовку. Однако в приложении "Резерв+" увидел, что его категория изменена: вместо статуса "призывник" система отображает "военнообязанный".

Мужчина поинтересовался у юристов, почему это могло произойти и означает ли новый статус, что его могут мобилизовать, несмотря на то, что ему всего 22 года.

Адвокат Андрей Карпенко объяснил, что подобная ситуация чаще всего связана с ошибкой при внесении информации в соответствующие базы данных.

"Исходя из предоставленной вами информации — это ошибка оператора ТЦК. Обратитесь в ТЦК и СП с заявлением об исправлении ошибки", — написал юрист.

Другой специалист в области права, Владислав Дерий, также считает, что изменение статуса могло возникнуть из-за технического сбоя или некорректного внесения сведений в систему.

"Это техническая ошибка "Резерв+"", — подчеркнул он.

Адвокат пояснил, что в таком случае гражданину следует обратиться в ТЦК и СП, чтобы исправить информацию в госреестре.

"Вам необходимо подать в ТЦК заказное письмо с требованием исправить данные в реестре "Оберіг"", — пояснил Дерий.

То есть, именно реестр "Оберіг" содержит основные данные о гражданах, состоящих на воинском учете. Если информация в нем будет скорректирована, соответствующие изменения автоматически отобразятся и в приложении "Резерв+", где статус пользователя обновится на корректный. Поэтому для изменения статуса на правильный — надо обращаться в ТЦК.

В то же время юристы предостерегают, что медлить с исправлением неточностей не следует. Даже если статус военнообязанного был установлен вам по ошибке, в системе он все равно будет отображаться как действующий, пока данные официально не исправят.

Напомним, недавно мы писали, нужно ли гражданам, исключенным из учета, идти в ТЦК при достижении 25 лет.

Также мы информировали, какие правила мобилизации в Украине планируют ввести уже в ближайшее время.

армия мобилизация война в Украине военнообязанные резерв Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации