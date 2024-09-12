Боевые повестки - отправка повесток - повестки по почте - присылают ли боевые повестки по почте

Отправка боевых повесток по почте — насколько это законно
Боевые повестки могут быть вручены только лично, посылать их по почте неправомерно. Причины в том, что перед мобилизацией человек должен пройти военно-врачебную комиссию, у него могут быть причины для оформления отсрочки и т.д.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Повестки по почте, но не все
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая сопровождается, в частности, и оповещением военнообязанного населения повестками.
Повестки могут как вручаться лично, так и посылаться по почте. Но это касается не всех повесток — так, боевые повестки не могут быть отправлены по почтовым службам.
"Это неправомерно", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.
Почему боевые повестки по почте невозможны
Юрист объяснил, почему боевые повестки невозможно отправить по почте.
"Во-первых, лицо должно пройти ВВК перед тем, как ему вручат мобилизационное распоряжение. Во-вторых, лицо может иметь основание для отсрочки", — отметил Айвазян.
Кроме того, неявка по мобилизационному распоряжению, как известно, влечет уголовную ответственность — поэтому, подчеркнул адвокат, в случае отправки данного вида повесток по почте пол-Украины можно будет привлекать к уголовной ответственности.
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