Юрист объяснил возможность увольнения работника, выехавшего за границу по броне

Проверка документов на границе. Иллюстративное фото: ГНСУ

Если работник компании или предприятия получил бронь от мобилизации, уехал за границу и не вернулся, ему не будет предоставлена следующая бронь. С другой стороны, даже в случае "бегства" за границу уволить работника сложно — суды принимают во внимание аргументы работников о том, что они спасали свою жизнь во время войны.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Екатерина Анищенко.

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В ходе военного положения в Украине мобилизации подлежат всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. Однако существуют работники критически важных компаний и органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации. К примеру, некоторые украинские телеканалы и цирки получили бронь от мобилизации для своих сотрудников.

Обычно бронирование действует в течение полугода. Если работник уехал за границу и не вернулся, следующий цикл бронирования для него не будет предоставлен. Однако важно заметить, что даже в случае "бегства" за границу сложно уволить работника. Согласно законам военного времени и Трудового Кодекса, увольнение работника из-за того, что он находится за границей во время войны, невозможно.

"То есть, если есть приказ на увольнение человека, то не будет бронирования. Но здесь такой вопрос – а если человек не вернулся через месяц, когда уже должен был работать — в какой срок его должны уволить? Трудовое законодательство запрещает увольнять работника, если он не явился на работу два-три дня. И здесь есть несогласованность законов военного времени и Трудового Кодекса. Ибо уволить не могут даже при наличии информации, что работник находится за границей и не желает вернуться. Потому что у нас война", — обращает внимание адвоката.

Многие люди, которые эвакуировались для защиты своей жизни во время военных событий, подают в суд, чтобы обжаловать решение об увольнении. Суды обычно принимают их позицию, поскольку спасение собственной жизни во время войны считается обоснованной причиной. Это касается и тех, кто уехал за границу и не вернулся, вне зависимости от их профессиональной деятельности — спортсмены, деятели культуры или публичные лица.

Кого могут уволить за невыход на работу во время войны

Трудовой Кодекс Украины применяется ко всем формам собственности предприятий в стране, за исключением специальных категорий работников, в частности, полиции и прокуратуры, которые в Трудовом Кодексе. Если работники этих органов не появляются на службу во время военного положения, это считается нарушением присяги, поскольку они не готовы стать на защиту родины.

В судах много дел относительно возобновления на службе полицейских. Однако суды в этих случаях преимущественно встают на защиту государства, поскольку эти работники нарушили присягу. По данным адвоката Екатерины Анищенко, примерно только 1 из 10 полицейских могут восстановить на работе в подобных ситуациях.

"У меня был кейс, когда полицейская выехала за границу в законный отпуск как раз перед началом вторжения РФ, но не могла вернуться, потому что перестали летать самолеты. Но она задержалась там ненадолго, и как только смогла, то вернулась на работу. Ее удалось возобновить. Мы предоставляли доказательства того, что возвращаться домой ей помогали волонтеры", — приводит юрист пример из практики.

Что касается гражданских работников, если они выехали за границу по броне и не вернулись, то в следующий раз их не будут включать в список для бронирования.

Будут ли наказывать тех, кто уехал и нарушил правила брони

На данный момент, в Украине нет четких санкций или уголовной ответственности за выехавших из страны по броне, оставшихся за границей и затем вернувшихся. Ранее был зарегистрирован законопроект в Верховной Раде, предусматривавший уголовную ответственность для мужчин военнообязанного возраста, которые не вернулись в Украину во время действия военного положения и не стали на учете в территориальные центры КСО. Однако этот законопроект так и остался на уровне проекта и не был принят.

"Резонанс был, когда по схожим схемам выехали люди из "батальона Монако", были и другие публичные кейсы. Тем не менее, никто не вернулся на данный момент времени. Если они вернутся, то по Конституции Украина принимает своих граждан. Возможно, могут быть" только какие-то административные взыскания. Как бывает за то, что они явились в ТЦК. Но за то же могут привлечь к ответственности всех граждан призывного возраста, кто уже и так живет в Украине", — отмечает адвокат.

Сейчас ситуация заключается в том, что граждане Украины, которые выехали за границу, имеют возможность встать на учет в консульских учреждениях, но это исключительно их желание. Другие формы административных взысканий могут применяться только в случае, если эти лица станут на учет в территориальные центры КСО.

"Однако и в таком случае это будет исключительно желанием личности — стать на этот учет в консульстве или нет", — подчеркивает юрист.

Напомним, что юрист ответил, могут ли мобилизовать людей, находящихся в СИЗО.

Ранее мы писали, что юрист ответил, отправят ли на фронт тех, кто потеряет статус ограниченно годного.