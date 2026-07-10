Юрист рассказала, когда и почему аннулируются бронь и отсрочка

Проверка документов. Фото иллюстративное: Львовский ТЦК и СП

Любомир Кучер Редактор, юрист

В Украине продолжается военное положение и мобилизация, но у ряда граждан есть отсрочка и бронирование. При этом, когда право на это прекращается, документ исчезает автоматически в связи с обновлением данных в государственных реестрах.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в комментарии РБК-Украина сообщила адвокат Татьяна Лебедева.

Когда исчезают отсрочка и бронирование

По словам юриста, в настоящее время большинство отсрочек предоставляется автоматически через приложение "Резерв+". Однако в случае утраты оснований для ее получения система отменяет ее самостоятельно и также в автоматическом режиме.

Татьяна Лебедева сообщила, что отмена происходит в таких случаях, как:

изменение семейных обстоятельств: 1) если у многодетного родителя есть отсрочка, то в день достижения ребенком 18-летия документ аннулируется; 2) право теряется и в том случае, если мужчина развелся с женой, имеющей инвалидность;

1) если у многодетного родителя есть отсрочка, то в день достижения ребенком 18-летия документ аннулируется; 2) право теряется и в том случае, если мужчина развелся с женой, имеющей инвалидность; завершение обучения: отсрочка для студентов действует в течение всего срока обучения, но после отчисления или окончания срока обучения 30 июня — с 1 июля "Резерв+" обновится, а отсрочка также будет отменена;

В то же время существуют и несколько иные случаи, касающиеся отсрочек или брони. Например, в случаях:

ухода за родителями: отсрочка привязана к сроку действия соответствующего документа, который выдается на один год. Однако в случае смерти лица, за которым осуществлялся уход, в настоящее время реестры не обновляют данные автоматически, поэтому такая отсрочка не отменяется в системе сразу;

привязана к сроку действия соответствующего документа, который выдается на один год. Однако в случае смерти лица, за которым осуществлялся уход, в настоящее время реестры не обновляют данные автоматически, поэтому такая отсрочка не отменяется в системе сразу; бронирования для работников: это право не исчезает автоматически. Оно аннулируется в системе только тогда, когда компания теряет статус критически важной или же когда лицо увольняется с работы, а компания передает эти данные в ТЦК.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ивано-Франковском ОТЦК недавно заявили, что в Украине многие мужчины имеют законное право на отсрочку от мобилизации, но не обращаются для её оформления и получают штрафы. В связи с этим в ТЦК призвали граждан не бояться и оформлять этот документ.

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