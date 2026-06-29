Кто из работников имеет право на отсрочку от мобилизации

Гражданин в ТЦК. Фото: "Суспільне"

В Украине продолжается война, а значит, продолжается призыв военнообязанных украинцев в ряды Сил обороны. В то же время определенная категория работающих украинцев имеет право на оформление брони.

Как сообщает "Новини.LIVE", в Ивано-Франковске ТЦК и СП разъяснили, кто именно имеет право на отсрочку.

Кто из работников может получить отсрочку от мобилизации

Согласно сообщению ТЦК, законодательство Украины позволяет предоставить отсрочку следующим категориям граждан:

государственным служащим категории "А", а также отдельным должностным лицам органов местного самоуправления;

государственным служащим категорий "Б" и "В" и представителям органов местного самоуправления — в пределах установленных законодательством квот;

работникам предприятий, учреждений и организаций, задействованных в выполнении мобилизационных задач;

сотрудникам предприятий, учреждений и организаций, имеющих статус критически важных для экономики, обеспечения жизнедеятельности населения или нужд ВСУ.

Также в ТЦК отметили, что оформление отсрочки проходит в несколько последовательных этапов. Прежде всего предприятие должно получить статус критически важного или подтвердить выполнение мобилизационной задачи. После этого составляется перечень военнообязанных работников и подается на согласование в соответствии с установленной государством процедурой. Только после утверждения списков работник получает отсрочку от призыва во время мобилизации.

Кроме того, в ТЦК напомнили, что в соответствии с Порядком бронирования военнообязанных, утвержденным постановлением Кабмина № 76, продолжительность отсрочки ограничивается следующими сроками:

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на период проведения мобилизации — для отдельных категорий государственных служащих и должностных лиц;

на время действия контракта на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для нужд Вооруженных сил Украины и других воинских формирований — для работников предприятий, выполняющих соответствующие оборонные заказы;

до 12 месяцев — для определенных категорий работников критически важных предприятий;

на срок действия договора или на период, в течение которого лицо занимает должность или исполняет полномочия. То есть для категорий, предусмотренных законодательством.

Отдельно законодательство предусматривает возможность временного бронирования продолжительностью до 45 календарных дней. Оно применяется к отдельным работникам предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые еще не урегулировали вопросы, связанные с воинским учетом.

Пост ТЦК. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в ТЦК призвали людей не бояться оформлять отсрочку, если они имеют на неё право. Там отметили, что законное право имеют довольно многие мужчины.

Также мы писали, что студент имеет право на отсрочку от мобилизации. Однако после отчисления или академического отпуска документ аннулируется. В приложении "Резерв+" информация об отсрочке исчезнет через неделю.