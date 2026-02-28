Мобилизация в Украине 2026 - Юрист призвала изменить методы

Работа группы оповещения ТЦК, задержание нарушителя. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине все чаще возникают случаи "силовой мобилизации", что в условиях длительной войны приводят к очень опасной тенденции. Уже сейчас методы пополнения армии приводят к антогонизму со стороны общества, поэтому подход к мобилизации необходимо изменить.

О том, как улучшить мобилизационную кампанию, в колонке Украинской правды написала адвокат Инна Большан.

Что нужно изменить в методах мобилизации в Украине

Юрист подчеркнула, что сам факт мобилизации не подлежит обсуждению, поскольку он является важным инструментом обороны страны. Речь идет исключительно об отдельных путях ее реализации.

Пока почти каждый день в соцсетях общество видит случаи "силовой мобилизации", ограничения воли военнообязанных, причем иногда на неопределенное время. Кроме того, эти случаи использует и российская пропаганда для собственных нарративов.

"Применение физического принуждения и психологического давления на лиц призывного возраста во время проверки военно-учетных документов, вручение повесток и доставки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки недопустимы", — добавила она.

По мнению Инны Большак, за все время полномасштабного вторжения уже можно сделать выводы об ошибках лиц, уполномоченных на проведение мобилизационных мероприятий.

Она изложила ряд шагов, которые, вероятно, могли бы решить проблему. Адвокат написала, что необходимо сделать:

Прежде всего, законодательно следует запретить применение физической силы или какого-либо давления при проверке документов, вручении повесток и доставке в ТЦК и СП. Важно учитывать, что лицо, призванное принудительно, может самовольно покинуть часть или место службы, что в дальнейшем приведет к обвинительному приговору и реальному сроку наказания.

необходимо гарантировать реальное участие адвоката в случае задержания и доставки военнообязанного в ТЦК и СП для оказания правовой помощи и контроля за соблюдением его прав. Из практики известно, что в настоящее время должностные лица ТЦК и СП не допускают адвокатов к клиентам.

следует предусмотреть дисциплинарную и уголовную ответственность уполномоченных лиц ТЦК и СП за превышение полномочий.

еще одним шагом должен стать запрет объявления военнообязанного в розыск для задержания и доставки в ТЦК и СП без вступления в законную силу постановление по делу об административном правонарушении по "мобилизационным" статьям КУоАП. В настоящее время тысячи людей находятся в розыске, хотя не были привлечены к админответственности и вынуждены обжаловать этот статус в судах, где уже сформирована практика признания таких решений незаконными.

необходимо обеспечить реальное рассмотрение жалоб на неправомерные действия должностных лиц, ответственных за мобилизационные мероприятия, с соблюдением сроков, правом непосредственного участия военнообязанного и привлечением юриста.

следует определить приоритетность вовлечения в боевые действия подготовленных и мотивированных кандидатов. Для граждан без военного опыта важно ввести постепенное вхождение в ряды ВСУ через механизмы добровольной мотивации и стимулирования службы.

Резюмируя адвокат, добавила, что решение проблемы силовой мобилизации заключается не только в изменении методов привлечения людей к армии, но и в формировании у общества доверия и мотивации на добровольное вступление в ВСУ.

"Существующие сегодня методы, к сожалению, приводят лишь к ослаблению обороны, поскольку человек в наручниках, который насильно отправили в воинскую часть, больше снижает эффективность выполнения боевых задач, чем человек, который присоединился к войску мотивированным и подготовленным к службе", — подытожила Ирина Большак.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский признал, что в Украине есть проблемы с мобилизацией работниками ТЦК. В то же время он отметил, что на этот счет есть много дезинформации со стороны России.

Также мы информировали, что, по словам нардепа Даниила Гетманцева, в Украине стало больше случаев насилия во время мобилизации. По его словам, общество ожидает от власти перемен и прекращения силовых практик.