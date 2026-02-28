Видео
Україна
Главная Мобилизация В России тоже проблемы с людьми — Зеленский о мобилизации

В России тоже проблемы с людьми — Зеленский о мобилизации

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 00:10
Зеленский сказал, что Украина мобилизует до 34 000 людей в месяц
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина каждый месяц набирает в армию от 30 до 34 тысяч людей. В то же время у России есть проблемы с людьми, поэтому враг мобилизует примерно на 10 тысяч больше.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

Читайте также:

Что сказал Зеленский о мобилизации

Украинский лидер подчеркнул, что люди устали на фронте, поэтому нужны ротации. И даже с этим количеством мобилизованных всегда есть вопрос от кого-то на какое-то направление.

В то же время Зеленский объяснил, что Россия бросает людей на передачу, не давая времени подготовиться. Украина же наоборот, обучает людей, и только потом они идут на фронт.

"Украина мобилизует 30-34 тысяч человек в месяц, России ежемесячно - на 10 тысяч больше. Для нас это большая цифра. Мы мобилизуем, что можем, и даже с таким количеством всегда есть вопрос от кого-то, какое-то направление, что им надо больше, потому что они хотят больше ротаций, и они правы, потому что люди устали. Когда уставший, мораль падает. Это понятно. Надеюсь, командиры справятся лучше", — заявил президент.

При этом глава государства добавил, что если сравнивать ситуацию, то сейчас Украина начала использовать больше дронов и оружия, включая дальнобойное оружие.

Напомним, недавно Зеленский признал, что в Украине есть проблемы с мобилизацией работниками ТЦК. Однако отметил, что по этому поводу есть много дезинформации со стороны России.

Также мы писали, что по словам нардепа Даниила Гетманцева, в Украине увеличилось количество случаев насилия во время мобилизации. Он сказал, что общество ожидает от власти изменений и прекращения силовых практик.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
