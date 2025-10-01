Видео
Как сняться с оперативного резерва для бронирования

Как сняться с оперативного резерва для бронирования

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 12:20
Оперативный резерв - как сняться с ОР-1, чтобы забронироваться
Украинские резервисты. Фото: Генштаб ВСУ

Резервист может получить на работе бронирование от мобилизации. Но для этого ему нужно сняться с оперативного резерва и стать на учет в ТЦК уже в другом статусе.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Снятие с оперативного резерва — с чего начинать

Резервисты, в отличие от военнообязанных, не могут быть забронированы от мобилизации, даже если и работают на соответствующих предприятиях.

К юристам обратился резервист, который рассказал, что устроился на работу в исправительную колонию, где может получить бронь.

Мужчина поинтересовался, как ему сделать возможным этот процесс, учитывая причастность к оперативному резерву.

"Вам нужно было подать в воинскую часть рапорт об увольнении из оперативного резерва", — пояснил в ответе юрист Владислав Дерий.

Куда идти с подписанным рапортом

Если рапорт удовлетворят, подчеркнул юрист, надо делать следующий шаг.

"Вам нужно будет обратиться в ТЦК, чтобы они взяли Вас на воинский учет военнообязанных", — подчеркнул Дерий.

После этого гражданина могут забронировать.

Напомним, мы ранее писали о том, чем отличаются первая и вторая очереди оперативного резерва.

Добавим, мы сообщали о том, когда зачисление в оперативный резерв 1 очереди считается незаконным.

военный учет мобилизация бронирование ТЦК и СП рапорт
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
