Оперативный резерв - как сняться с ОР-1, чтобы забронироваться

Украинские резервисты. Фото: Генштаб ВСУ

Резервист может получить на работе бронирование от мобилизации. Но для этого ему нужно сняться с оперативного резерва и стать на учет в ТЦК уже в другом статусе.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Снятие с оперативного резерва — с чего начинать

Резервисты, в отличие от военнообязанных, не могут быть забронированы от мобилизации, даже если и работают на соответствующих предприятиях.

К юристам обратился резервист, который рассказал, что устроился на работу в исправительную колонию, где может получить бронь.

Мужчина поинтересовался, как ему сделать возможным этот процесс, учитывая причастность к оперативному резерву.

"Вам нужно было подать в воинскую часть рапорт об увольнении из оперативного резерва", — пояснил в ответе юрист Владислав Дерий.

Куда идти с подписанным рапортом

Если рапорт удовлетворят, подчеркнул юрист, надо делать следующий шаг.

"Вам нужно будет обратиться в ТЦК, чтобы они взяли Вас на воинский учет военнообязанных", — подчеркнул Дерий.

После этого гражданина могут забронировать.

