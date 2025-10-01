Оперативный резерв - как сняться с ОР-1, чтобы забронироваться

Как сняться с оперативного резерва для бронирования
Резервист может получить на работе бронирование от мобилизации. Но для этого ему нужно сняться с оперативного резерва и стать на учет в ТЦК уже в другом статусе.
Снятие с оперативного резерва — с чего начинать
Резервисты, в отличие от военнообязанных, не могут быть забронированы от мобилизации, даже если и работают на соответствующих предприятиях.
К юристам обратился резервист, который рассказал, что устроился на работу в исправительную колонию, где может получить бронь.
Мужчина поинтересовался, как ему сделать возможным этот процесс, учитывая причастность к оперативному резерву.
"Вам нужно было подать в воинскую часть рапорт об увольнении из оперативного резерва", — пояснил в ответе юрист Владислав Дерий.
Куда идти с подписанным рапортом
Если рапорт удовлетворят, подчеркнул юрист, надо делать следующий шаг.
"Вам нужно будет обратиться в ТЦК, чтобы они взяли Вас на воинский учет военнообязанных", — подчеркнул Дерий.
После этого гражданина могут забронировать.
