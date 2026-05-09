Изменение системы службы и зарплаты: в ВСУ готовят новые контракты

В Вооруженных Силах Украины готовят новые контракты и изменение системы службы. Известно, что военным уже начали рассылать проекты документов. В частности, предлагают предоставлять отсрочку после службы по контракту.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в субботу, 9 мая, передает Новини.LIVE.

Новые контракты и условия службы

Гончаренко отметил, что в контрактах прописана зарплата от 30 тысяч гривен, а также дополнительные бонусы:

ежегодное вознаграждение за заключение контракта в размере 27 тыс. грн;

ежемесячная дополнительная выплата за подписание контракта — 10 тыс. грн в месяц;

выплата за взятие в плен противника — 250 тыс. грн;

выплата за уничтожение противника — 25 тыс. грн;

выплата за захват позиций — 40 тыс. грн в день;

выплата за восстановление позиций — 20 тыс. грн в день;

выплата за выполнение задач на линии боевого соприкосновения — 8,7 тыс. грн в день.

Среди инициативы предлагают:

заключение годового контракта — исключительно для военных боевых рот, которые уже служат;

контракты продолжительностью от двух лет — для всех категорий военных и гражданских;

постепенное внедрение новой модели — сначала в боевых бригадах, а затем в остальных подразделениях и тыловых структурах.

"Кроме того, предлагается предоставление права на отсрочку от призыва по мобилизации после увольнения тем военнослужащим, которые заключили контракт от 2-х и более лет с расчетом, 1 месяц выполнения боевых задач - 3 месяца отсрочки", — добавил нардеп.

Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о намерении инициировать повышение зарплат для военных инструкторов. По его словам, этот вопрос он планирует обсудить с Министерством обороны Украины.

А командир батальона "Свобода" Петр Кузик заявил, что в Украине фактически провалена мобилизация. По его мнению, ключевой причиной является коррупция.