Зміна системи служби та зарплати: у ЗСУ готують нові контракти

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

У Збройних Силах України готують нові контракти та зміну системи служби. Відомо, що військовим вже почали розсилати проєкти документів. Зокрема, пропонують надавати відстрочку після служби за контрактом.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у суботу, 9 травня, передає Новини.LIVE.

Нові контракти та умови служби

Гончаренко зазначив, що у контрактах прописана зарплата від 30 тисяч гривень, а також додаткові бонуси:

щорічна винагорода за укладання контракту у розмірі 27 тис. грн;

щомісячна додаткова виплата за підписання контракту — 10 тис. грн на місяць;

виплата за взяття в полон противника — 250 тис. грн;

виплата за знищення противника — 25 тис. грн;

виплата за захоплення позицій — 40 тис. грн в день;

виплата за відновлення позицій — 20 тис. грн в день;

виплата за виконання завдань на лінії бойового зіткнення — 8,7 тис. грн в день.

Серед ініціативи пропонують:

укладання річного контракту — виключно для військових бойових рот, які вже служать;

контракти тривалістю від двох років — для всіх категорій військових і цивільних;

поступове впровадження нової моделі — спочатку в бойових бригадах, а згодом у решті підрозділів і тилових структурах.

"Крім того, пропонується надання права на відстрочку від призову по мобілізації після звільнення тим військовослужбовцям, які уклали контракт від 2-х і більше років із розрахунком, 1 місяць виконання бойових завдань — 3 місяці відстрочки", — додав нардеп.

Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про намір ініціювати підвищення зарплат для військових інструкторів. За його словами, це питання він планує обговорити з Міністерством оборони України.

А командир батальйону "Свобода" Петро Кузик заявив, що в Україні фактично провалено мобілізацію. На його думку, ключовою причиною є корупція.