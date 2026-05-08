Почему в Украине сорвана мобилизация: объяснение военного

Почему в Украине сорвана мобилизация: объяснение военного

Дата публикации 8 мая 2026 04:30
Почему в Украине сорвана мобилизация: объяснение военного
Граждане Украины в ВСУ. Фото: 128 ОГШБр

Командир батальона "Свобода" Петр Кузик заявил, что в Украине сорвана мобилизация. Он считает, что одной из главных проблем этого факта является не бронирование от службы, а именно коррупция.

Об этом военный сказал в эфире "Киев 24", передает Новини.LIVE.

Военный объяснил, почему в Украине сорвана мобилизация

Петр Кузик отметил, что депутаты сейчас хотят бороться с бронированием, однако "даже на первых парах первого курса по государственному управлению учат определять основную проблему". И основная проблема заключается именно в коррупции.

По его словам, борьба только с отдельными схемами бронирования не решит ситуацию, если не устранить общие коррупционные механизмы. Он также добавил, что добровольцы "не закончились", но доверие людей было подорвано из-за неравных правил для всех.

"У нас проблема в чем? У нас сорвана мобилизация. Причины этой мобилизации основных... три. Первоочередная - коррупция. Вторая, связанная с ней — несправедливое мобилизационное воздействие, то есть, не все воюют. Все эти проблемы можно связать между собой, и третья — канализированный порыв. Вспомните, очереди под военкоматами, когда началось полномасштабное вторжение. Этот тезис ошибочен, что типа, закончились добровольцы — нет, не закончились. Просто этот искренний человеческий порыв, был канализирован властью и коррупционными действиями", — сказал Кузик.

Как сообщало Новини.LIVE, военный ВСУ Даниил Яковлев заявил, что в Украине не так эффективно работает система мобилизации и рекрутинга. Он тоже сказал, что причиной является коррупция.

Также мы писали, что народный депутат Оксана Савчук поддержала военную подготовку для молодежи в возрасте 18-22 года.

коррупция мобилизация война в Украине
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
