Главная Мобилизация Сырский настаивает на повышении зарплат военным инструкторам

Дата публикации 7 мая 2026 07:30
Александр Сирский. Фото: t.me/osirskiy/1528

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал, что инициирует повышение зарплат для военных инструкторов. В частности, он обещал поднять этот вопрос во время общения с Министерством обороны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Вооруженных сил Украины.

Что сказал Сырский о повышении зарплат военным инструкторам

В своем Telegram-канале Александр Сырский проинформировал, что накануне совещания по вопросам качества подготовки побывал на побывал на полигоне в тыловой полосе одной из бригад Десантно-штурмовых войск.

В частности, он посетил учебные подразделения, ознакомился условиями проживания личного состава, материально-технической базой и организацией подготовки. Также Сырский пообщался с курсантами, офицерами и инструкторами.

Во время совещания с участием представителей Сил обороны были обсуждены вопросы системе подготовки, включая доукомплектование инструкторских должностей. Был затронут и финансовый вопрос.

"Практически все докладчики отмечали необходимость повышения мотивации инструкторов путем увеличения денежного обеспечения. Позиция дельная. Будем поднимать этот вопрос на уровне Министерства обороны. Профессиональный инструктор — это подготовленный солдат. А подготовленный солдат — это сохраненная жизнь, выполненное боевое задание и сильное государство", — заявил Сырский.

Сирський порушить питання про підвищення виплат військовим інструкторам
Пост Сырского. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, в Украине уже год как существует программа "Контракт 18-24", который предоставляет молодым военным выплату в размере 1 млн грн. К участникам приравняли также тех военных в возрасте до 25 лет, которые подписали контракт до запуска этого проекта. Однако те лица, которые подписали обычный контракт после февраля 2025 года - уже не могут претендовать на такую выплату.

Также мы писали, что как будут выплачивать 1 млн гривен добровольцам по "Контракту 18-24".

выплаты армия Александр Сырский
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
